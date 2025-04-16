Dünyanın en iyi sebze yemekleri belli oldu: Türkiye 6 lezzetle listeye damgasını vurdu

Dünyaca ünlü lezzet rehberi Taste Atlas, “En İyi 100 Sebze Yemeği” listesini açıkladı. Türk mutfağı, 6 geleneksel yemeğiyle yer alarak öne çıktı. Lezzetiyle sınırları aşan Türk mutfağı, bir kez daha en iyi yemekler listesinde yer aldı. İşte en dikkat çeken lezzet.

1 /7 Gastronomi platformu Taste Atlas, 2025 Nisan ayında “Dünyanın En İyi 100 Sebze Yemeği” listesini açıkladı. Türk mutfağı, zeytinyağlı ve sebze yemekleriyle listede 6 yemekle yer aldı. İşte en dikkat çeken lezzetler...













2 /7 17) Karnıyarık

3 /7 18) Piyaz

4 /7 44) Zeytin piyazı

5 /7 46) Kuru fasulye

6 /7 56) İmam bayıldı