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Dünyanın en iyi sebze yemekleri belli oldu: Türkiye 6 lezzetle listeye damgasını vurdu

Dünyanın en iyi sebze yemekleri belli oldu: Türkiye 6 lezzetle listeye damgasını vurdu

16:0216/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dünyaca ünlü lezzet rehberi Taste Atlas, “En İyi 100 Sebze Yemeği” listesini açıkladı. Türk mutfağı, 6 geleneksel yemeğiyle yer alarak öne çıktı. Lezzetiyle sınırları aşan Türk mutfağı, bir kez daha en iyi yemekler listesinde yer aldı. İşte en dikkat çeken lezzet.

Gastronomi platformu Taste Atlas, 2025 Nisan ayında “Dünyanın En İyi 100 Sebze Yemeği” listesini açıkladı. Türk mutfağı, zeytinyağlı ve sebze yemekleriyle listede 6 yemekle yer aldı. İşte en dikkat çeken lezzetler...







17) Karnıyarık

18) Piyaz

44) Zeytin piyazı

46) Kuru fasulye

56) İmam bayıldı

53) Kızartma

#TasteAtlas
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