Kurban Bayramı'nda yanlış kesim ve hijyen eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, salmonella bakterisinin sağlıklı görünen hayvanlardan bile bulaşabileceğini vurguluyor; etin kesiminden saklanmasına, pişirilmesinden sunumuna kadar her aşamada soğuk zincirin korunması ve hijyen kurallarına eksiksiz uyulması gerektiğini söylüyor.
Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Dr. Öğr. Üyesi Reha Azizoğlu, salmonella bakterisinin kurban etlerinden bulaşabileceğini belirterek, kesim, taşıma, saklama ve pişirme süreçlerinde hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı.
Kurban Bayramı öncesinde salmonella bakterisine ilişkin uyarıda bulunan Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Reha Azizoğlu, bu bakterinin yol açtığı enfeksiyonun genellikle dış kaynaklı bulaşlardan kaynaklandığını söyledi.
Kesimden tabağa: Hijyen kuralları hayati önem taşıyor
Kurban kesim işlemlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda, veteriner hekim gözetiminde yapılması gerektiğini hatırlatan Azizoğlu, "Kesimde kullanılan ekipmanlar mutlaka dezenfekte edilmeli. Etler eve geldiğinde çapraz bulaşı önlemek için ayrı ekipmanlarla temas etmeli" diye konuştu.
Yüksek ısı, bakterilere karşı en etkili silah
Etlerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesinin salmonella bakterisini yok ettiğini belirten Azizoğlu, "Patojenik mikroorganizmalar ancak iyi pişirme ile etkisiz hale gelir. Etlerin dışının yanı sıra içinin de tam olarak piştiğinden emin olunmalı" dedi.
Belirtiler hafif başlayabilir, ciddi sonuçlara yol açabilir
Salmonella bakterisinin neden olduğu enfeksiyonunun belirtilerine değinen Azizoğlu, "İshal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetler görülebilir. Sağlıklı bireylerde genellikle hafif atlatılır, ancak bebekler, yaşlılar, hamileler ve bağışıklığı düşük bireylerde ciddi tablolara neden olabilir" diye konuştu.
Soğuk zincir kırılırsa risk katlanıyor
Salmonella bakterisinin vücut sıcaklığında hızla çoğalabildiğine dikkati çeken Azizoğlu, kesim sonrası etlerin en az 1 gün dinlendirilerek soğuk ortamda saklanmasının önemine değindi. Etlerin hava almayacak şekilde paketlenerek dondurulması gerektiğini söyleyen Azizoğlu, "Çözündürme işlemi mutlaka buzdolabında yapılmalı. Oda sıcaklığında çözünen etlerde bakteri sayısı hızla artar" diye konuştu.
Geçmiş vakalar mevzuatı şekillendirdi
Geçmişte yaşanan vakalar nedeniyle gıda güvenliğine ilişkin mevzuatların sıkılaştığını aktaran Azizoğlu, üreticilerin iyi hijyen ve üretim uygulamalarına uymalarının yasal zorunluluk olduğunu söyledi.
Azizoğlu, "Soğuk zincirin kırılmaması, ekipman temizliğinin sağlanması, mikrobiyolojik tehlikelerin kontrol altına alınması gibi adımlar enfeksiyon riskini düşürür" dedi.
Görünüşe aldanmayın: Sağlıklı hayvanlar da taşıyıcı olabilir
Çiğ etlerde bulunan bakterilerin genellikle koku ya da görüntüyle fark edilemediğini belirten Reha Azizoğlu, tüketicilere güvenilir ve bilinen kasap ya da marketlerden alışveriş yapmaları, et ürünlerini diğer gıdalardan ayrı saklamaları ve pişirme sürecine özen göstermeleri gerektiğini hatırlattı.
Azizoğlu, "Hayvan sağlıklı görünse bile taşıyıcı olabilir. Bu yüzden tüm aşamalarda hijyen kurallarına uymak şart" diye konuştu.