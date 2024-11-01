Temizlik yapmayı bir hayli çok seven ve bu sayede popüler olan Kadir Ezildi, ardından çeşitli programlarda sunuculuk yapmaya başlamıştı. Ezildi'den gelen su tasarrufu tüyoları ise ağızları açık bırakan yöntemler olarak dikkat çekiyor. İşte temizlik yaparken dikkat edilmesi gerekenler...
Sosyal medyadan ve televizyon programından aşina olduğumuz Kadir Ezildi, çeşitli temizlik tüyoları veriyor. Kendisinin de bu tüyoları uyguladığını söyleyen Ezildi, her hafta halı yıkamasına rağmen su faturasının hâlâ az geldiğini belirtiyor. İşte faturayı düşüren tüyolar...
5-6 yıl öncesinde, sosyal medyada evinizi temizlerken çektiği videolar sayesinde popüler olan Kadir Ezildi, fazla temizlik yapmasına rağmen su faturasının nasıl düşük geldiğini tek tek anlattı. Sevenleri ise bu tür tüyoları nasıl uyguladığını çok merak ediyor.
Temizlik programı sunan ve 3 milyon takipçiye sahip olan Kadir Ezildi, hayalleri için en kirli evleri dahi temizledi. Ancak temizlik, Kadir için gerçekten de bir tutku denilebilir. Tasarruflu olması ise en iyi özelliklerinden biri. Sosyal medya hesabındaki videolarda fazla su kullanıyor gibi görünse de bunun bir yanılsama olduğunu belirtti.
Aksine, suyu evin içinde devir daim yaptığının altını çizen Kadir, duşa girdiğinde çeşmeden sıcak su akana kadar kovada biriken suyu ev temizliği için kullandığını söyledi. Bu sayede pek çok durumda tasarruflu olabiliyor.
Kurutma sırasında ise çamaşır makinesindeki suyla evi silen Ezildi, çaydanlıkta kalan suyla bile bulaşıkları yıkadığını belirtiyor. Yani aslında, suyun bir damlası bile israf olmuyormuş. Tüm bunların yanı sıra, suyu kullandıkça çeşmeyi açtığını ve kalan suyu ise bir diğer temizlik yöntemi için değerlendirdiğini ifade ediyor.
Biriken sular ile ise haftada bir gün yıkadığı halıların ıslamasını yaparak bu suyu da işlevli bir hale dönüştürüyor. Bu sayede hem yapılan temizlik daha derin oluyor hem de fazla su harcanmamış oluyor.