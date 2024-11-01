Temizlik programı sunan ve 3 milyon takipçiye sahip olan Kadir Ezildi, hayalleri için en kirli evleri dahi temizledi. Ancak temizlik, Kadir için gerçekten de bir tutku denilebilir. Tasarruflu olması ise en iyi özelliklerinden biri. Sosyal medya hesabındaki videolarda fazla su kullanıyor gibi görünse de bunun bir yanılsama olduğunu belirtti.