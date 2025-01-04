Ferdi Tayfur 'gözlerim açık gidecek' demişti: Ardında bıraktığı 2 istek sevenlerinin yüreğini yaktı

Ünlü sanatçı, 'Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım' demişti.