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Ferdi Tayfur kızı ile bu yüzden küsmüştü: Tuğçe Tayfur kepenk indirdi

Ferdi Tayfur kızı ile bu yüzden küsmüştü: Tuğçe Tayfur kepenk indirdi

Pınar Görgü
Pınar Görgü
17:1929/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 2 Ocak'ta hayatını kaybetmesinin ardından, küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın ile birlikte açtığı giyim mağazasına kilit vurdu. Mağazasında kepenk indiren Tayfur, daha önce babasıyla bu konu nedeniyle mahkemelik olmuştu.

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayata gözlerini kapatan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından sessizliğini bozmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ilk paylaşımı yapmış ve "Babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu" ifadelerini kullanmıştı.

Babasının son günlerinde soyadı krizi yaşayan ve mahkemelik olan Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın ile birlikte açtığı Tarabya'daki giyim mağazasını kapattı.

Mağazalarına tek tek kilit vuran Tuğçe'nin dükkanlarını neden kapattığına dair henüz bir açıklama gelmedi.


Şimdilerde 3. çocuğuna hamile olduğu bilinen Tuğçe Tayfur'un boşanma iddiaları da yine gündeme geldi.

Babasıyla bu yüzden davalık olmuştu

Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur arasında başlayan soyadı krizi mahkemeye taşınmıştı. Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı. Kızı Tuğçe Aydın Tayfur ise sosyal medyadan tepki göstermişti.

#Ferdi Tayfur
#Tuğçe Tayfur
#sosyal medya

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