Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Filiz Akın'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Usta oyuncunun İstanbul’a sevk edildiği öğrenilirken, yakın arkadaşı Hülya Koçyiğit’ten duygulandıran bir paylaşım geldi.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Filiz Akın’ın durumu, sevenleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyordu. Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesiyle Akın, ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.
Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edilecek.
Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre; 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Hülya Koçyiğit'ten yakın arkadaşı Filiz Akın için paylaşım geldi.
Hülya Koçyiğit'ten paylaşım
Koçyiğit paylaşımında "Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz’im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz" ifadelerine yer verdi.
Hülya Koçyiğit'in resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;
Kanseri yenmişti
Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu. Akın, 2002'de yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenmeyi başarmıştı.