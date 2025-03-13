Garsona bırakılan miras ortalığı karıştırdı: Aile soluğu mahkemede aldı

Londra’da 82 yaşındaki Richard Joy, ailesinden kalan evini ölmeden önce Ukraynalı bir garsona devretti. Ancak bu durum aile içinde tartışmalara neden oldu. Mirası geri almak isteyen aile, durumu mahkemeye taşıdı.

1 /9 İngiltere’nin Harrow bölgesinde yaşayan ve askeri hatıralara ilgisiyle tanınan Richard Joy, Mayıs 2018'de 82 yaşında hayatını kaybetti.

2 /9 Hayatını ailesinden miras kalan Hillside Gardens'taki evinde geçiren Joy, 2016 yılında bu mülkü, sık sık gittiği kafede çalışan Ukraynalı garson Mariia Romanyshyn’e devretti.

3 /9 "Evin sana ait olmasını istiyorum" Romanyshyn’in iddiasına göre Joy, 2016 yılında tapuları ona uzatarak, “Bu ev senin. Evin sana ait olmasını istiyorum” dedi.



4 /9 Romanyshyn, Joy’un kendisini ve ailesini yıllar içinde evine davet ettiğini, zamanla ona “evlatlık aile” gibi baktıklarını söyledi.

5 /9 Kuzeni mahkemeye başvurdu Ancak Joy’un kuzeni Martin Larney, yaşlı adamın akli melekelerinin yerinde olmadığı ve evin devrinin geçersiz sayılması gerektiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

6 /9 Larney’nin avukatı Andrew Nicklin, Joy’un 2016 yılında bu tür bir yasal işlemi gerçekleştirecek zihinsel kapasiteye sahip olmadığını savunarak, “Kendisinin bilişsel yetilerinde belirgin bir gerileme vardı ve Romanyshyn’e bağımlıydı” dedi.

7 /9 "Sherlock izleyebiliyordu, satranç oynuyordu" Romanyshyn ise Joy’un kararlarını bilinçli bir şekilde verdiğini savunarak, “Benedict Cumberbatch’in ‘Sherlock’ dizisini takip edebiliyordu ve kızımla satranç oynuyordu” ifadelerini kullandı.

8 /9 Avukatı Lynne Counsell de, “Tıbbi kayıtlar Joy’un demans teşhisi almadığını gösteriyor” diyerek, yaşlı adamın zihinsel sağlığının yerinde olduğunu belirtti.