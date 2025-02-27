İlk sezonda sıra dışı hikayesiyle izlenme rekorları kıran ve milyonlarca kişinin kalbine dokunan 'Gassal'ın ikinci sezonunun çekimleri tamamlandı ve yeni fragmanı yayınlandı. Peki, Gassal'ın 2. sezon 1. bölümde ne olacak? Sıra dışı hikayesiyle izlenme rekorları kıran ve milyonlarca kişinin kalbine dokunan 'Gassal'ın ikinci sezonu ne zaman başlayacak? İşte Gassal 2. sezon ilk bölüm ile ilgili detaylar...

1 /11 Gassal' dizisi, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi ve bu kavramların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini işliyor.

2 /11 Gassal' dizisi, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi ve bu kavramların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini işliyor.

3 /11 Gassal'ın yeni fragmanında dizinin kadrosuna kadın Gassal rolüyle dahil olan Hande Soral ve Bayhan dikkat çekti.

4 /11 Gassal 2. sezon 1. bölümde neler olacak?

Hande Soral ve Bayhan’ın dahil olduğu Gassal 2. sezonunda Baki’nin geçmişiyle yüzleşmesi ve kendisini yıkayacak Gassal arayışı devam edecek.

5 /11 Hande Soral'ın kadroya dahil oluşu diziye yeni bir soluk getirecek. Baki'nin yanına gelen kadın Gassal herkesi şaşırtacak.

6 /11 Gassal'ın yeni sezonu ne zaman?

Gassal 2. sezonu için sosyal medyada Ramazan ayı sonrası işaret edilirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yakın zamanda izleyiciyle buluşacak dizinin yeni sezon tarihinin ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.



7 /11 Gassal'ın konusu ne?

Dizi; ölüm korkusu, travmalar ve geçmişle hesaplaşma gibi evrensel temaları derinlemesine ele alıyor.





8 /11 Baki’nin yıkadığı her cenaze, onun geçmişine dair yeni bir sırrı gün yüzüne çıkarıyor.





9 /11 İzleyiciyi, hayatın anlamını sorgulamaya ve ölümün varoluş üzerindeki etkilerini düşünmeye iten dramatik yapısı, "Gassal"ı benzerlerinden ayıran en önemli özelliği olarak öne çıkıyor.





10 /11 Gassal nerede yayınlanıyor?

"Gassal" dizisi, TRT’nin dijital platformu olan Tabii üzerinden izleyiciyle buluşuyor.