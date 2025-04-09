Stone, 2022’de garsonluk yaptığı bir restoranda ilk kez sol ayağında hissettiği gerginliği fark ettiğini belirtiyor. "Bir süre sonra ayağımda bir seğirme hissettim ve bu durum bana garip geldi," diyor. O dönemde 12 saatlik vardiyalarda çalışan Stone, bu belirtileri fazla ayakta kalmasından kaynaklanan yorgunluk olarak değerlendirmişti. Ancak belirtiler giderek artınca, vücudunun her yerinde istemsiz kas seğirmeleri olmaya başladı.