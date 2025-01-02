Gizli reçetenin şifresi çözüldü: İşte vücut sağlığınız için bilmeniz gereken 9 büyük sır

KALSİYUM

Kalsiyum, bağırsak sağlığında hayati bir rol oynar. Sindirim sistemindeki kas kasılmalarına yardımcı olur, bu da uygun hareketliliği teşvik eder ve kabızlık gibi gastrointestinal semptomları azaltır. Kalsiyum ayrıca midede dengeli bir pH seviyesinin korunmasına yardımcı olur ve böylece asit reflüsünü azaltır.



