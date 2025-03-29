Göç yorgunu leylekleri ağırlayıp yaralı olanları tedavi ediyorlar

Ormanya leyleklere umut oldu

Göç döneminin başlamasıyla alanda bulunan yuvaların bakımlarını yaptıklarını, aktif olarak 2 yuvada yuvalama çalışmalarının başladığını dile getiren Nalkıran, şunları kaydetti: "Bu yıl ilk misafirimizi 2 gün önce aldık. Kanadından yaralı bir leylek şu an misafirimiz. Tedavisinin ardından o da Düşkün Leylekler Evi'ndeki yerini alıp ardından doğaya geri dönmüş olacak. Bizler her yıl leyleklerimize burada hizmet vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl 64 leyleğe hizmet verdik, bunların 38'ini doğaya döndürmeyi başardık. Bu yıl da leylek göçünün başlamasıyla vakalarımız başladı. Ormanya tüm leyleklerimize umut oluyor."