Gökhan Ünver'in tüm gösterileri iptal edildi: Yolsuzluğa kalkan olan CHP'li sanatçı ve belediyeler sessiz kalan ünlüleri tek tek kurban ediyor

Yayınladığı skeçlerle sosyal medyada milyonlarca insan tarafından izlenen komedyen Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması ile ilgili sessiz kalınca CHP'li şöhretlerden ve belediyelerden tek tek linç yemeye başladı.
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk nedeniyle tutuklanmasına karşı sessiz kalan komedyen Gökhan Ünver'e karşı olan tepkiler devam ediyor. CHP'li belediyeler ve sanatçılar yolsuzluk için adeta bir siper görevi görürken Ünver sadece konuşmadığı için bütün gösterilerini iptal ediyor.
Ünver'in 10 ve 29 Nisan'da Duru Tiyatro'da alacağı sahne gösterilerinin iptal edilmesine yönelik çağrılar karşılıksız kalmadı. Emre Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro adına yaptığı açıklamada, nisan ayındaki gösterileri tazminattan dolayı iptal edemediklerini, ancak Gökhan Ünver'in mayıs ayı itibariyle gösterilerin iptal edileceğini duyurdu.
CHP’li Avcılar Belediyesi, belediyenin sosyal medya hesabına gelen bir yoruma verdiği cevapta Gökhan Ünver'in gösterilerinini iptal edildiğini duyurdu.
Bodrum Belediyesi ise, Gökhan Ünver'in biletleri epeydir satılan 6 Mayıs'taki gösterisini sahneleyeceği, Heredot Kültür Merkezini tadilat nedeniyle o güne özel kapattıklarını duyurdu.
Gündeme dair herhangi bir paylaşımda bulunmayan komedyen Yasemin Sakallıoğlu ve dizi eleştirileriyle tanınan Murat Soner de linç edilen ünlüler arasında. Sakallıoğlu, kayınvalidesinin rahatsızlığı nedeniyle onunla ilgilendiği açıklamasını yapmak zorunda bırakıldı.
Soner ise “Memlekette neden düzgün iş çıkmıyor şimdi anladım. Bu ülkede işine odaklanmak imkansız. Şimdi diyeceksiniz ki, ‘Ülkenin gençleri bu durumdayken sen işini mi düşünüyorsun?’ Ancak diğerleri gibi bana yapılan baskıyla odaklanmadığım işim gençlerle ilgili” açıklamasını yaptı.