Gökhan Ünver'in tüm gösterileri iptal edildi: Yolsuzluğa kalkan olan CHP'li sanatçı ve belediyeler sessiz kalan ünlüleri tek tek kurban ediyor

Soner ise “Memlekette neden düzgün iş çıkmıyor şimdi anladım. Bu ülkede işine odaklanmak imkansız. Şimdi diyeceksiniz ki, ‘Ülkenin gençleri bu durumdayken sen işini mi düşünüyorsun?’ Ancak diğerleri gibi bana yapılan baskıyla odaklanmadığım işim gençlerle ilgili” açıklamasını yaptı.







