Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Gökhan Ünver'in tüm gösterileri iptal edildi: Yolsuzluğa kalkan olan CHP'li sanatçı ve belediyeler sessiz kalan ünlüleri tek tek kurban ediyor

Gökhan Ünver'in tüm gösterileri iptal edildi: Yolsuzluğa kalkan olan CHP'li sanatçı ve belediyeler sessiz kalan ünlüleri tek tek kurban ediyor

10:122/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yayınladığı skeçlerle sosyal medyada milyonlarca insan tarafından izlenen komedyen Gökhan Ünver, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması ile ilgili sessiz kalınca CHP'li şöhretlerden ve belediyelerden tek tek linç yemeye başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk nedeniyle tutuklanmasına karşı sessiz kalan komedyen Gökhan Ünver'e karşı olan tepkiler devam ediyor. CHP'li belediyeler ve sanatçılar yolsuzluk için adeta bir siper görevi görürken Ünver sadece konuşmadığı için bütün gösterilerini iptal ediyor.



Ünver'in 10 ve 29 Nisan'da Duru Tiyatro'da alacağı sahne gösterilerinin iptal edilmesine yönelik çağrılar karşılıksız kalmadı. Emre Kınay, kurucusu olduğu Duru Tiyatro adına yaptığı açıklamada, nisan ayındaki gösterileri tazminattan dolayı iptal edemediklerini, ancak Gökhan Ünver'in mayıs ayı itibariyle gösterilerin iptal edileceğini duyurdu.



CHP’li Avcılar Belediyesi, belediyenin sosyal medya hesabına gelen bir yoruma verdiği cevapta Gökhan Ünver'in gösterilerinini iptal edildiğini duyurdu.

Bodrum Belediyesi ise, Gökhan Ünver'in biletleri epeydir satılan 6 Mayıs'taki gösterisini sahneleyeceği, Heredot Kültür Merkezini tadilat nedeniyle o güne özel kapattıklarını duyurdu.

Gündeme dair herhangi bir paylaşımda bulunmayan komedyen Yasemin Sakallıoğlu ve dizi eleştirileriyle tanınan Murat Soner de linç edilen ünlüler arasında. Sakallıoğlu, kayınvalidesinin rahatsızlığı nedeniyle onunla ilgilendiği açıklamasını yapmak zorunda bırakıldı.

Soner ise “Memlekette neden düzgün iş çıkmıyor şimdi anladım. Bu ülkede işine odaklanmak imkansız. Şimdi diyeceksiniz ki, ‘Ülkenin gençleri bu durumdayken sen işini mi düşünüyorsun?’ Ancak diğerleri gibi bana yapılan baskıyla odaklanmadığım işim gençlerle ilgili” açıklamasını yaptı.



#gökhan ünver
#emre kınay
#murat soner
#Yasemin Sakallıoğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Mart ayı enflasyon verileri en zaman, saat kaçta açıklanacak?