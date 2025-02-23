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Gönül Dağı dizisine veda mı ediyorlar? O sahne kafaları karıştırdı

Gönül Dağı dizisine veda mı ediyorlar? O sahne kafaları karıştırdı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:3623/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 5 sezondur büyük ilgiyle izlenen dizi, her hafta izleyicilerinden tam not alıyor. Başarılı oyuncuları buluşturan Gönül Dağı dizisinde iki ayrılık daha var. O sahne kafaları karıştırdı.

Milyonları ekran başına toplayan Gönül Dağı dizisinde, duygusal anlar ve gözyaşları izleyiciyi derinden etkiliyor.

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi başarılı oyuncuları buluşturan Gönül Dağı dizisinde iki ayrılık daha var.

Gönül Dağı dizisinin son bölümüne Sefer ve Kiraz’ın düğünü damga vurmuştu.

Dizinin yeni bölümünde neler olacağı da merak edilen konular arasında yer alırken, bir sahne kafaları karıştırdı.

İki ismin uzun bir yolculuğa çıkması ise ayrılık iddialarını gündeme getirdi.


Gönül Dağı dizisinde son bölümlerde araları iyice bozulan Asuman ve Ramazan’ın akıbeti herkes tarafından merak ediliyordu.

Hatta durum o kadar kötü olmuştu ki Asuman evi terk ederek soluğu babasının yanında almıştı.

Münir Başkan’ın Ramazan’a “Asuman uzun bir yolculuğa çıkıyor onu yalnız bırakma” demişti.

 Bu sözler sonrası ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

#Gönül Dağı
#Berk Atan
#Semih Ertürk
#Cihat Süvarioğlu
#Ferdi Sancar

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