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Taner divane mi oluyor?

Taner divane mi oluyor?

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:4628/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TRT'nin sevilen yapımlarından "Gönül Dağı" dizisi, beşinci sezonunda da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinin 177. bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmanda Taner'in kalburla güneş topladığı görüldü.

TRT 1'de cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı, seyircilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Beş sezondur devam eden dizinin 3 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanacak 177. bölümünün fragmanı yayımlandı.

Fragmanda, Taner'in Selma'ya, "Bak bana diyecekler ki; 'Selma iyi olacak, tedavisi dünyanın diğer ucunda ama sırtında taşıyacaksın' ben yine seni götürürüm. Bak senin iyi olman için ufacık bir umut ışığı olacak ben yine onun peşinde giderim." dediği görüldü.

Ayrıca fragmanda Taner'in, kalburla güneş toplaması da yer aldı.


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