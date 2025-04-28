Fragmanda, Taner'in Selma'ya, "Bak bana diyecekler ki; 'Selma iyi olacak, tedavisi dünyanın diğer ucunda ama sırtında taşıyacaksın' ben yine seni götürürüm. Bak senin iyi olman için ufacık bir umut ışığı olacak ben yine onun peşinde giderim." dediği görüldü.