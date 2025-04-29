Gözden kaçıranlar yandı! Türkiye genelinde hâlâ eski tip sürücü belgesi kullanan 4 milyon 237 bin kişi için büyük risk kapıda. Eğer 31 Temmuz 2025’e kadar ehliyetlerini yenilemezlerse, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak araç kullanamayacaklar ve üstelik ehliyet yenileme ücreti de katlanarak artacak. İşte detaylar ve zaman kaybetmeden yapılması gerekenler...