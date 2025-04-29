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Gözden kaçıranlar yandı: 4 milyon kişinin ehliyeti iptal edilebilir

Gözden kaçıranlar yandı: 4 milyon kişinin ehliyeti iptal edilebilir

Tuba Fıçıcı
11:5629/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Gözden kaçıranlar yandı! Türkiye genelinde hâlâ eski tip sürücü belgesi kullanan 4 milyon 237 bin kişi için büyük risk kapıda. Eğer 31 Temmuz 2025’e kadar ehliyetlerini yenilemezlerse, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak araç kullanamayacaklar ve üstelik ehliyet yenileme ücreti de katlanarak artacak. İşte detaylar ve zaman kaybetmeden yapılması gerekenler...</p>
Gözden kaçıranlar yandı! Türkiye genelinde hâlâ eski tip sürücü belgesi kullanan 4 milyon 237 bin kişi için büyük risk kapıda. Eğer 31 Temmuz 2025’e kadar ehliyetlerini yenilemezlerse, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak araç kullanamayacaklar ve üstelik ehliyet yenileme ücreti de katlanarak artacak. İşte detaylar ve zaman kaybetmeden yapılması gerekenler...

Türkiye’de milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren kritik tarihe doğru geri sayım başladı. Halen eski tip ehliyet kullanan 4 milyondan fazla kişinin, 31 Temmuz 2025’e kadar harekete geçmemesi durumunda hem ceplerinden ciddi miktarda para çıkacak hem de yasal olarak trafikte araç kullanmaları imkânsız hale gelecek. Peki, ehliyetini yenilemeyenler ne yapmalı? Ağustos’ta ne değişecek? İşte detaylar.

1 Ocak 2016’dan itibaren yürürlüğe giren yeni tip sürücü belgeleriyle ilgili yenileme süreci sona yaklaşıyor.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, bugüne dek 31 milyon 643 bin kişi ehliyetini yeniledi. Ancak 4 milyon 237 bin sürücü hâlâ eski tip ehliyetle yola devam ediyor.

Bu kişiler, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar başvuru yapmazlarsa, hem yasal sürücülük haklarını kaybedecekler hem de cebinden ciddi paralar çıkacak.

Zira, şu anda sadece 15 lira olan yenileme ücreti, 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı sürücüler için 7.438 liraya yükselecek. Yani zamanında yapılan bir başvuru, vatandaşlara 7 bin 423 lira kazandırmış olacak.

Yoğunluk Uyarısı: Son Aya Bırakmayın


Yetkililer, temmuz ayında yaşanması muhtemel yoğunluğa dikkat çekerek, vatandaşların mümkün olan en kısa sürede başvurularını tamamlamalarını öneriyor.

Ehliyet yenilemek isteyenler; Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama ya da nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak işlemlerini başlatabiliyor.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  • Ehliyet yenilemek isteyenlerin aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekiyor:
  • Eski sürücü belgesi
  • 15 TL başvuru ücreti
  • Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu
  • Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  • MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi
  • Başvuru sonrasında yeni ehliyetler, PTT aracılığıyla belirtilen adrese gönderiliyor. Bu süreçte geçici sürücü belgesi alınarak araç kullanımı sürdürülebiliyor.
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