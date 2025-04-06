Türkiye, bu geceden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşeceğini bildirdi. İstanbul için yarın sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağışların artması bekleniyor.
Mevsim normallerinin 4 ile 10 derece altına düşecek
Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek yurtta, sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece altına inecek.
Yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava batıda hafta sonuna kadar, diğer bölgelerde ise gelecek hafta başına kadar etkisini gösterecek.
Ayrıca Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor.
En düşük sıcaklığın Ankara'da sıfırın altında 2, İstanbul'da 2, İzmir'de 5, Konya'da sıfırın altında 2, Antalya'da 8, Bolu'da sıfırın altında 2, Samsun'da 4, Trabzon'da 3, Erzurum'da sıfırın altında 6, Malatya'da sıfırın altında 1 ve Diyarbakır'da 3 derece olması bekleniyor.
İstanbul'da sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimler başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Altı il için sağanak uyarısı
Çanakkale'de, yarın sabah ilk saatlerden itibaren ise Balıkesir, İzmir, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın batısı ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.
Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.