'Hollywood'dan aradılar' diyen Yusuf Dikeç'e 'James Bond' teklifi

10:359/10/2025, Perşembe
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç, İtalyan basınına açıklamalar yaptı.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazanan Yusuf Dikeç, İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Olimpiyatlarda kazandığı gümüş madalya sonrası sosyal medyada bir fenomene dönüşen Yusuf Dikeç, dünyanın dört bir yanından mesajlar aldığını anlattı:

"HOLLYWOOD'DAN BİLE ARADILAR"

"Evet, Hollywood'dan bile aradılar. James Bond filmine dair şaka yollu bir teklif geldi. Ben de 'Benim işim hedefi vurmak, Bond'un işi hayatta kalmak' diye yanıt verdim. Eğlenceliydi."

Eli cebindeki pozunun sürekli taklit edilmesi hatırlatılınca da Dikeç, şu yorumu yaptı:

"GARİP AMA GÜZEL"

"Bazen beni en alakasız yerlerde tanıyorlar. Örneğin süpermarkette. Garip ama güzel. Popülerlik yorucu olabilir ama ben bunu insanların sevgisi olarak görüyorum."

Dikeç, işin sırrını da şöyle açıkladı:

"Atış yapmak dengeyle ilgilidir. Saldırganlık değil, konsantrasyon, nefes ve kontrol. Gerçek hedef kâğıt üzerinde değil, içinizdedir."

