Onbir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kala, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, tezgah ve raflardaki yerini aldı. Peki, hurmadaki hile nasıl anlaşılır, hangi ortamda saklanmalı? Uzman isimlerden peş peşe uyarılar geldi. İşte, hurma alırken dikkat edilmesi gerekenler.
Doyuruculuğu ve besleyiciliğiyle ön plana çıkan hurma, Ramazan ayına kısa süre kala farklı türleriyle satış noktalarında yer bulmaya başladı.
Birçok çeşidi bulunan hurmadaki hilelere karşı uzman isimlerden peş peşe uyarılar geldi.
İşlenmemiş ürün tercih edilmeli
Hurma ticaretiyle uğraşan Ahmet Özkan, Hurmanın suyu sevmeyen bir meyve olduğunu belirterek, hurmanın yıkanıp muhafaza edilmesi yerine tüketilecek kadar yıkanıp yenmesi gerektiğini anlattı.
Üstündeki toz doğal zırh
Özkan, hurmanın üstündeki tozun doğal zırh görevi gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:
"O tozu gittiği anda aflatoksin üretmeye başlayan bir meyvedir. Bu da tamamen zararlı bir gıda haline getiriyor hurmayı. Faydalıyken zararlı duruma düşebilir. Hurmayı bilinçli tüketmek lazım, üstünde aşırı kum ve toz olabiliyor, meyve nihayetinde"
Genelde Ramazan ayında Medine hurmalarının daha çok tercih edildiğini belirten Ali Demirci, “Medine hurmaları daha faydalıdır, sağlık açısından iyidir. Medine hurması dışında Filistin'den, Mısır'dan bizim tercihimiz genelde Medine hurmaları oluyor.
Hurmaların boyutlarına bakarsak; genelde Filistin'den gelen hurmalar iri ve büyük oluyor, lezzet açısından Medine hurmalarını tercih ediyoruz. Çünkü lif oranı yüksek hem de Ramazanda insanın şekeri düzenleyip açlığı gideriyor” dedi.
Hurma alırken nelere dikkat edilmeli?
İçi koyu renk olmamalı
Hurma almadan önce eğer imkanınız varsa ortadan ikiye bölün ve içinin ne renk olduğuna dikkat edin. Eğer içi koyu bir renkse bu hurmanın bozulmaya başladığının bir göstergesidir.
Soğuk ortamda saklanmış olmalı
Her ne kadar sıcak iklim şartlarına alışkın bir meyve olsa da uzun yollardan geldiğinden dolayı ve kurtlanma ihtimalinden dolayı hurmanın soğuk ortamda muhafaza edilmesi çok önemli.
Dışı yapış yapış olmamalı
Bazı hurmaları elinize aldığınız zaman dışı yapış yapış olur. İşte bu tarz hurmaların dış kısmı tatlı olsun diye işlem görmüştür. Bu sebeple dışı yapış yapış olan hurmalardan uzak durmanız gerekir.
Dışı parlak olmamalı
Doğada yetişen hiçbir meyvenin kabuğu parıl parıl parlamadığı gibi hurmanın da parlamaz. Ancak maalesef satıcılar ürünlerini satmak adına dış yüzeyini parlatıyor.
Glikoz içermemeli
Açıkta satın aldığınız hurmalarda bu durumu tespit edebilmeniz oldukça zor olsa da pakette aldığınız ürünlerin ambalajında mutlaka neler içerdiği yazmak zorunda. Bu sebeple eğer ambalajlı hurma tercih ediyorsanız glikozla tatlandırılmadığından emin olmalısınız.