İbn-i Sina'nın 1000 yıllık kış reçetesi ortaya çıktı: Grip ve soğuk algınlığını söküp atıyor

Küçük Tıp Kanunu, Arapça yazılmış 14 ciltlik bir tıp ansiklopedisi olarak 1025 yılında tamamlanmıştır. Eser, İbn-i Sina'nın kendi deneyimlerine, Orta Çağ İslam tıbbına, antik Yunan tıbbı Galen'e, Hint tıp geleneği hekimlerinden Suşruta ve Çaraka'ya, ayrıca Arap ve Pers tıp geleneklerine dayanır. Tıp tarihinde en ünlü eserlerden biri olarak kabul edilir.





Hastalıklar ve tedavileriyle ilgili birbirinden çarpıcı yorumların yer aldığı eserden, sağlık için öğütleri sıraladık