İbn-i Sina'nın 1000 yıllık kış reçetesi ortaya çıktı: Grip ve soğuk algınlığını söküp atıyor

İbn-i Sina, Batı'da Avicenna, Doğu'da Şeyhü'r-Reis olarak biliniyor. "Hekimlerin Piri" unvanıyla tanınan ünlü alim bin yıl önce yazdığı Küçük Tıp Kanunu ile sağlık ve hastalık üzerine verdiği öğütlerle günümüzde de rehber niteliğinde. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte İbn-i Sina'nın önerdiği besinler yeniden gündeme geldi. Bağışıklığı güçlendirmek için hamam ve sıcak banyoların önemine vurgu yaparken bal, badem, kuru incir, kereviz ve karnabahar gibi besinlerin tüketilmesini de tavsiye ediyor. İşte 1000 yıllık kış reçetesi...
980 yılında Buhara'da doğan İbn-i Sina 16 yaşında tıp eğitimine başlamış, kısa sürede yalnızca bilgileri öğrenmekle kalmayıp yeni tedavi yöntemleri geliştirmiştir. Fıkıh, mantık, felsefe, tabiat bilgisi ve ilahiyat alanlarında da eğitim almış, metafizik konulara ilgisi bulunmuş, tıp alanında ise 19 yaşında doktorluk unvanını kazanmıştır.
Küçük Tıp Kanunu, Arapça yazılmış 14 ciltlik bir tıp ansiklopedisi olarak 1025 yılında tamamlanmıştır. Eser, İbn-i Sina'nın kendi deneyimlerine, Orta Çağ İslam tıbbına, antik Yunan tıbbı Galen'e, Hint tıp geleneği hekimlerinden Suşruta ve Çaraka'ya, ayrıca Arap ve Pers tıp geleneklerine dayanır. Tıp tarihinde en ünlü eserlerden biri olarak kabul edilir.
Hastalıklar ve tedavileriyle ilgili birbirinden çarpıcı yorumların yer aldığı eserden, sağlık için öğütleri sıraladık
KIŞ AYLARI İÇİN TAVSİYELER
Hamam ve sıcak banyolar: Bedeni ısıtır, ağrıları giderir, bağışıklığı destekler.
Sıcak gıdalar ve çorbalar: Özellikle kış aylarında vücudu nemlendirir, hastalıklara karşı korur.
Bal, badem, kuru incir: Göğüs ve solunum yolları sağlığı için faydalı.
Kereviz, karnabahar: Karaciğer ve sindirim sistemini güçlendirir, kış aylarında bağışıklık için önerilir.
Yavaş yürüyüş ve hafif spor: Kan dolaşımını artırır, vücut direncini yükseltir.
Sıcak kum banyosu ve kükürtlü sular: Ağrı ve iltihaplanmaları azaltır, kış hastalıklarına karşı destek olur.
Beslenme ve tıbbi öneriler
İbn-i Sina, farklı hastalıklar için önerilen gıdaları şöyle sıralar:
Romatizma ve matsal ağrıları: kükürtlü banyolar, kuru üzüm
Kansızlık: bal
Kalp çarpıntısı: kişniş
Omurga ağrısı: piliç suyu
Kilo almak isteyenler: koyun başı suyu
Karaciğer: karnabahar
Vücut kuvveti: süt
İdrar söktürücü: kereviz
Sırt ağrısı: sarımsak
Tansiyon yüksekliği: kabak suyu
Felç: çam fıstığı
Göğüs hastalığı: badem ve bal şerbeti
Maden Suları ve Banyolar
Demirli sular: İştah açar, dalak ve mideyi kuvvetlendirir
Şap'lı sular: Kan tükürmeyi ve adet fazlalığını azaltır
Bakırlı ve tuzlu banyolar: Mafsal ağrılarına ve siyatiğe iyi gelir
Kükürtlü sular: Ağrıları keser, sinirlere kuvvet verir, ciltteki lekeleri gider
Sıcak kum ve hamam banyoları: Ağrı giderir, mafsal ve sinir ağrılarına iyi gelir
Soğuk su banyoları: Kuvvetli bireyler için faydalıdır, ihtiyar ve çocuklar için önerilmez
Sağlıklı yaşamın temel kaideleri
İbn-i Sina sağlıklı yaşam için üç temel kaideyi vurgular:
Gıda: Mevsimine uygun, vücuda uygun ve ölçülü beslenme
Uyku: Zamanında yatmak, yeterli uyumak, derin uyku sağlamak
Riyazet (Spor): Bedeni yumuşatır, rutubeti giderir ve sağlık sağlar
Peygamberimizin sevdiği yemekler de bu ilkelerle paralellik gösterir; dengeli beslenme ve doğal yiyeceklerin önemi her dönemde geçerliliğini koru