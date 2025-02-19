"Adam gibi bakıyor bana"

Tuğçe Korkmaz’la dini nikâhla evlendiği iddiası sorulunca sitemli konuşan İbrahim Tatlıses, “50 kere mi söyleyeceğim? Hanımefendi benim nikâhlı karım değil. Adam gibi bakıyor bana, adam adam. Her şeyimi yapıyor, her şeyimi” dedi.



