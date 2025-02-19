Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İbrahim Tatlıses suskunluğunu bozdu: Asistanı Tuğçe Korkmaz ile dini nikah mı kıydı?

İbrahim Tatlıses suskunluğunu bozdu: Asistanı Tuğçe Korkmaz ile dini nikah mı kıydı?

Pınar Görgü
Pınar Görgü
09:4019/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, geçtiğimiz günlerde asistanı Tuğçe Korkmaz ile dini nikah kıydığı iddiası, gündemi salladı. Son olarak Tuğçe Korkmaz ile görüntülenen İbrahim Tatlıses, suskunluğunu bozdu. Ünlü sanatçı, Tuğçe Korkmaz'ı öve öve bitiremedi. İddialara cevap verdi.

Son dönemde, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla sıkça gündeme geliyor.

Son olarak, dini nikah iddiaları tartışmaları körükledi.

 İbrahim Tatlıses'in bakıcısı Tuğçe Korkmaz ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.

İbrahim Tatlıses, sessizliğini bozdu...

Almanya'da 3 konser

Ünlü sanatçı, Almanya’da üç gece üst üste konser verdi. Mannheim, Nürnberg ve Münih’te sahneye çıkan sanatçı, İstanbul’a önceki gün döndü.


Tatlıses, İstanbul Havalimanı’nda asistanı Tuğçe Korkmaz’la görüntülendi.

Yanına gelen hayranlarıyla sohbet eden sanatçı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"Adam gibi bakıyor bana"

Tuğçe Korkmaz’la dini nikâhla evlendiği iddiası sorulunca sitemli konuşan İbrahim Tatlıses, “50 kere mi söyleyeceğim? Hanımefendi benim nikâhlı karım değil. Adam gibi bakıyor bana, adam adam. Her şeyimi yapıyor, her şeyimi” dedi.


Tuğçe Korkmaz ise sorular karşısında teşekkür etmekle yetindi.

#İbrahim Tatlıses
#Tuğçe Korkmaz
#magazin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak Konut orta gelirliye sosyal konut finansmanını hangi bankalar verecek, şartları neler olacak? Katılım bankaları güncel konut finansmanı koşulları