Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, geçtiğimiz günlerde asistanı Tuğçe Korkmaz ile dini nikah kıydığı iddiası, gündemi salladı. Son olarak Tuğçe Korkmaz ile görüntülenen İbrahim Tatlıses, suskunluğunu bozdu. Ünlü sanatçı, Tuğçe Korkmaz'ı öve öve bitiremedi. İddialara cevap verdi.
Son dönemde, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla sıkça gündeme geliyor.
Son olarak, dini nikah iddiaları tartışmaları körükledi.
İbrahim Tatlıses'in bakıcısı Tuğçe Korkmaz ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.
İbrahim Tatlıses, sessizliğini bozdu...
Almanya'da 3 konser
Ünlü sanatçı, Almanya’da üç gece üst üste konser verdi. Mannheim, Nürnberg ve Münih’te sahneye çıkan sanatçı, İstanbul’a önceki gün döndü.
Tatlıses, İstanbul Havalimanı’nda asistanı Tuğçe Korkmaz’la görüntülendi.
Yanına gelen hayranlarıyla sohbet eden sanatçı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
"Adam gibi bakıyor bana"
Tuğçe Korkmaz’la dini nikâhla evlendiği iddiası sorulunca sitemli konuşan İbrahim Tatlıses, “50 kere mi söyleyeceğim? Hanımefendi benim nikâhlı karım değil. Adam gibi bakıyor bana, adam adam. Her şeyimi yapıyor, her şeyimi” dedi.
Tuğçe Korkmaz ise sorular karşısında teşekkür etmekle yetindi.