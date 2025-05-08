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İbrahim Tatlıses'e gelen tehdit mesajları ortalığı karıştırmıştı: Beklenmedik gelişme

İbrahim Tatlıses'e gelen tehdit mesajları ortalığı karıştırmıştı: Beklenmedik gelişme

15:508/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 40 yıllık dostu Metin Cantimur ve oğlu Turgay Cantimur arasında yaşanan gerginlik yargıya taşınmıştı. Tehdit ve imalı sözlerle büyüyen tartışmanın ardından Tatlıses, eski dostlarına karşı hukuki süreç başlattı. Mahkeme süreci devam ederken, dosyada dikkat çekici yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşım ile şaşırtmıştı.

Tatlıses'in, "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" notunu düşerek yayınladığı imalı hikayenin kime olduğu merak konusuydu. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses'in 40 yıllık dostu Metin Cantimur, geçen kasım ayında ünlü şarkıcının bakıcısıyla imam nikahı kıydığını iddia etmişti. Bunun üzerine ikili tartışma yaşamıştı.

Cantimur, 40 yıllık dostunun paylaşımı sonrası sessizliğini sosyal medyada bozarak, "Kendi itibarsızlığını başkalarına attığı iftiralarla örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun" demişti.

'Türkiye görecek'

Cantimur'un oğlu Turgay Cantimur olayın ardından Tatlıses'i telefonla aramış, ünlü şarkıcıya ulaşamayan Cantimur'un, sanatçının koruması Mevlüt A.'ya mesaj gönderdiği iddia edilmişti. Cantimur, "Ankara'ya geldiğinizde size büyük bir sürpriz yapacağım. İbrahim amcama söyle, bakalım Tatlıses mi büyük Cantimur mu? Türkiye görecek. Bunu yanındaki o çolağa okut" dedi.

Mesajı gören sanatçı, şikayetçi oldu. Tatlıses, Metin Cantimur'un son zamanlarda tavırlarının değiştiğini, hakaret ve tehditlerde bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma açılmıştı.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma devam ederken tarafların anlaşmaya yanaşması üzerine savcılık tarafından dosya uzlaşmaya gönderildi. İbrahim Tatlıses ve Metin Cantimur'un önümüzdeki günlerde barışması bekleniyor.

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