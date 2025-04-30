İbrahim Tatlıses'in servetini duyan şaşırıyor: Mülk portföyünde yok yok

Sarıyer’de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe’de üç daire, memleketi Şanlıurfa’da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyü arasında yer alıyor.





İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor.