Yarın Kurban Bayramı başlıyor. Bayramı namazı vaktini kaçırmak istemeyenler bulundukları il ve ilçelerin bayram namazı vakitlerini sorgulanıyor. Diyanet ise yayımladığı namaz vakitlerinde 81 il ve ilçenin Kurban Bayramı namazı saatlerini duyurdu. Böylece, İstanbul, Ankara'da, İzmir'de bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerde bayram namazı kaçta kılınacak? soruları yanıt buldu. İşte il il 2025 yılı Kurban Bayramı namazı saatleri.

1 /9 Adana 05:52 Adıyaman 05:39 Afyonkarahisar 06:07 Ağrı 05:15 Aksaray 05:54 Amasya 05:41 Ankara 05:55 Antalya 06.11 Ardahan 05:13 Artvin 05:16 Aydın 06:20

2 /9 Bartın 05:53 Batman 05:27 Bayburt 05:25 Bilecik 06:06 Bingöl 05:27 Bitlis 05:22 Bolu 05:58 Burdur 06:11 Bursa 06:10

3 /9 Çanakkale 06:20 Çankırı 05:50 Çorum 05:45 Denizli 06:15 Diyarbakır 05:30 Düzce 05:59 Edirne 06:16 Elazığ 05:33 Erzincan 05:29

4 /9 Erzurum 05:21 Eskişehir 06:05 Gaziantep 05:44 Giresun 05:30 Gümüşhane 05:27 Hakkari 05:17 Hatay 05:51 Iğdır 05:10 Isparta 06:09

5 /9 İstanbul 06:08 İzmir 06:22 Kahramanmaraş 05:44 Karabük 05:53 Karaman 06:00 Kars 05:12 Kastamonu 05:48 Kayseri 05:47 Kilis 05:46

6 /9 Kırıkkale 05:53 Kırklareli 06:13 Kırşehir 05:52 Kocaeli 06:05 Konya 06:01 Kütahya 06:08 Malatya 05:37 Manisa 06:20 Mardin 05:30

7 /9 Mersin 05:55 Muğla 06:20 Muş 05:23 Nevşehir 05:51 Niğde 05:52 Ordu 05:32 Osmaniye 05:48 Rize 05:22 Sakarya 06:03

8 /9 Samsun 05:38 Şanlıurfa 05:38 Siirt 05:24 Sinop 05:40 Şırnak 05:22 Sivas 05:39 Tekirdağ 06:14 Tokat 05:39 Trabzon 05:25