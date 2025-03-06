"İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti.''







