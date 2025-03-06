Uzun süredir hastanede kanser tedavisi gören 76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen'den kötü haber geldi. Sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler', 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmen şarkılarıyla müzik piyasasına altın harflerle imzasını atan usta sanatçı İlhan Şeşen'den gelen kötü haber sevenlerini üzdü.
2023 yılında akciğer kanserine yakalanan ve hastanede uzun süredir tedavi gören Türk müziğinin efsane sanatçılarından İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi.
''TEDAVİ SÜRECİ ARTIK TÜKENDİ''
Gazeteci Mehmet Üstündağ, usta sanatçının son sağlık durumu hakkında yeni bilgiler verdi.
Üstündağ, şu ifadeleri kullandı...
"İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti.''
İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?
İlhan Şeşen 18 Haziran 1948 yılında Manisa'da doğdu. 1968 yılında müziğe başlayan sanatçı, 1971 yılında "Kavga" adındaki 45'liğini piyasaya sundu. 1983 yılında Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu. 2001 yılında ikinci solo albümü olan "Neler Oluyor Bize?"yi yayınladı.
Ardından 2003 yılında "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde TRT ekranlarında gösterilen Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004 yılında ATV ekranlarında gösterilen Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı.
2005 yılında 4. albümü "Aşk Yalan"ı çıkardı. 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılı Ağustos ayında Star TV'de başlayan Hayatımın Rolü adlı dizide oynamıştır. Leman Sam'ın seslendirdiği "Rüzgar" şarkısının bestesi İlhan Şeşen'e aittir.
ALBÜMLERİ
Aşk Haklı (1994)
Neler Oluyor Bize (2001)
Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim (2003)
Aşk Yalan (2005)
İlhan Şeşen (2006)
Gel (14 Temmuz 2014)