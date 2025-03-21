İzmir'in çöp dağları büyüyor: Vatandaş gelip geçerken koklamaktan bıktı

Erdem Kızıl ise "Sanayinin tüm çöpü buraya geliyor. Haftada 4-5 kez yangın çıkıyor. İzmir itfaiyesi buraya çalışıyor. Devamlı yanıyor, sönüyor. Atıkların içinde ne ararsanız var. Buranın böyle olmaması lazım. Temiz olmasını istiyoruz. Büyük bir yangında dükkanlar bile yanabilir. Çöpler yanarken simsiyah duman çıkıyor. Onu da soluyoruz. Toz toprak oluyor. Burada insan sağlığına zararlı bir durum var. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.







