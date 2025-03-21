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İzmir'in çöp dağları büyüyor: Vatandaş gelip geçerken koklamaktan bıktı

İzmir'in çöp dağları büyüyor: Vatandaş gelip geçerken koklamaktan bıktı

13:3121/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
DHA
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İzmir'in Buca ilçesindeki sanayi sitesinin birçok noktasında çoğu mobilya atığı çöp yığınları oluştu. Sanayi esnafı, bölgede sık sık çöp kaynaklı yangınlar çıktığını belirtip, yetkililerden çözüm istedi.

 Bölgede çalışan Murat Çelik, "Burada durum içler acısı. Aylardır söylememize rağmen çöp aracı gelmiyor. Sık sık çöpler yanıyor, söndürebilirsek söndürüyoruz. Yangın, büyüdüğünde itfaiyeye haber veriyoruz. Geçen gün çöpler yine tutuştu, itfaiyeyi aradık. Çöp aracı haftada 1 gün bile gelse bu kadar çöp birikmez. Atılanlar içinde süngerler, boyalar, kimyasal maddeler var. En ufak ateşte tutuşmaması mümkün değil. Yağmur yağdığında çöpler yollara sürükleniyor. Hem görüntü kirliliği önlenir hem de daha iyi şartlarda çalışmış oluruz" dedi.

Erdem Kızıl ise "Sanayinin tüm çöpü buraya geliyor. Haftada 4-5 kez yangın çıkıyor. İzmir itfaiyesi buraya çalışıyor. Devamlı yanıyor, sönüyor. Atıkların içinde ne ararsanız var. Buranın böyle olmaması lazım. Temiz olmasını istiyoruz. Büyük bir yangında dükkanlar bile yanabilir. Çöpler yanarken simsiyah duman çıkıyor. Onu da soluyoruz. Toz toprak oluyor. Burada insan sağlığına zararlı bir durum var. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.



Sanayi çalışanlarından Samet Güneş de konuyla ilgili kalıcı çözüm beklediklerini belirterek, "Burası, çöp atma alanı değil. Yangın çıkması durumunda alevler dükkanlara sıçrayabilir. Bu pisliğin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Kaldırıldıktan sonra da bu alan için bir çalışma yapılması gerekiyor" diye konuştu. Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, temizlik ekiplerinin sanayi bölgesinden çıkan atıkları düzenli olarak topladığı belirtildi.



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