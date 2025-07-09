Kahve içeyim derken görme yetinizi kaybetmeyin: Bilim adamları uyardı, görme kaybına neden oluyor

Kahve severler dikkat. Uzmanlar, özellikle hazır kahvelerde bulunan bir maddenin görme kaybına yol açabileceğini tespit etti. Çinli bilim adamları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, hazır kahve tercih eden bireylerin bu hastalığa yakalanma olasılığının diğer kahve türlerini tüketenlere göre yedi kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

1 /7 Hazır kahve tüketiyorsanız bu hastalığa yakalanma riski yüksek.

2 /7 Araştırmaya göre, makula dejenerasyonu hastalığında göz retinasının merkezi kısmı olan makula zamanla hasar görüyor. Bu durum ise okuma, araç kullanma ve yüzleri tanıma gibi günlük işlevleri olumsuz etkiliyor.

3 /7 Çalışmanın başyazarı göz doktoru Dr. Qi Jia, “Hazır kahve, yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini artırabilir ve tüketimini azaltmak, bu riski önlemeye yardımcı olabilir” uyarısında bulundu. Dr. Jia, özellikle makula dejenerasyonu riski taşıyan bireylerin hazır kahveden uzak durması gerektiğini vurguladı.





4 /7 Hazır kahvenin üretim sürecinde ortaya çıkan akrilamid isimli kimyasalın, kan dolaşımına karışarak retinaya zarar verebileceği düşünülüyor. Bu kimyasalın, makula dejenerasyonu gelişiminde etkili olabileceği belirtiliyor.

5 /7 KİMLER RİSK ALTINDA? Uzmanlar, ailesinde makula dejenerasyonu öyküsü olanlar, sigara içenler, fazla kilolu bireyler ve yüksek tansiyon hastalarının daha yüksek risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca mavi veya yeşil göz rengine sahip kişilerde de güneş ışığına karşı düşük pigmentasyon nedeniyle makula dejenerasyonu gelişme olasılığı daha yüksek.

6 /7 Çalışma, İngiltere Biyobankası ve Finlandiya’daki FinnGen konsorsiyumundan alınan genetik verilerle destekleniyor. Araştırmada doğrudan katılımcıların kahve tercihlerine değil, bireylerin genetik yapılarının hangi tür kahveyi tercih etmeye yatkın olduğuna bakıldı.