Kalp krizi ve pıhtı riskine karşı doğal kalkan: Vakalar artıyor! 'Sabah akşam 1 fincan için'

Kalp krizi riski, bundan 20 yıl önce 25-35 yaş arasındaki kişilerde oldukça düşükken günümüzde vaka sayısı oldukça arttı ve korkutucu bir hale dönüştü. Bu konuda uzman isimler çeşitli doğal önerilerle kalp sağlığını koruyabileceğimizi söylüyor. Peki bu yöntemler hangileri?

Son yıllarda giderek artan kalp krizi vakaları, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Giderek genç yaşlara kadar düşen kalp hastalıkları, yaşam tarzımızı da gözden geçirmeye zorlarken uzmanlar, damar sağlığını korumak ve ani kalp krizlerini önlemek için kritik öneriler paylaşıyor. Son olarak ise aslında hepimizin mutfağında olabilecek bir mucize besinin kalp krizi riskini büyük oranda önleyeceği açıklaması geldi. İşte sabah akşam içerek kalbi koruyan doğal kalkan…

1 /13 Son yıllarda kalp krizlerinde ciddi bir artış yaşanıyor. Üstelik bu artış yalnızca ileri yaş gruplarında değil; 30’lu hatta 20’li yaşlarda da kalp krizi vakalarına rastlanıyor. Uzmanlara göre kalbi tehdit eden birçok faktör bir araya geliyor ve risk büyüyor.

2 /13 Hareketsiz Yaşam Tarzı

Günümüzün dijital dünyasında uzun saatler masa başında oturmak, günlük hareket miktarının ciddi şekilde azalmasına yol açıyor. Hareketsizlik, kalp damarlarının esnekliğini kaybetmesine ve kan dolaşımının zayıflamasına neden oluyor. Bu durum zamanla damar tıkanıklıklarını ve pıhtı oluşumunu tetikleyebiliyor.

3 /13 Sağlıksız Beslenme Alışkanlıkları

Hazır gıdalar, işlenmiş ürünler, trans yağlar ve aşırı şeker tüketimi, kalbin en büyük düşmanlarından. Vücuda giren bu zararlı maddeler zamanla damar iç yüzeyine zarar vererek iltihaplanmayı artırıyor ve pıhtı oluşumuna zemin hazırlıyor. Doğal ve dengeli beslenmeden uzaklaşmak, kalp krizinin en temel nedenlerinden biri olarak görülüyor.

4 /13 Kronik Stres ve Duygusal Baskı

Modern yaşamın getirdiği yoğun stres, kalp sağlığını tehdit eden görünmez bir düşman. Uzun süreli stres, kan basıncını yükseltiyor ve damarların yapısını bozuyor. Ayrıca stres hormonları, kalp ritmini olumsuz etkileyerek ani kriz riskini artırabiliyor.

5 /13 Uyku Bozuklukları

Yeterli ve kaliteli uyku, vücudun kendini onarması için hayati öneme sahip. Uyku eksikliği, tansiyon dengesizliklerine, kalp ritminde bozulmalara ve vücuttaki iltihap seviyesinin artmasına neden olabilir. Bu faktörler uzun vadede kalp krizine giden yolu açabilir.

6 /13 Sigara ve Alkol Tüketimi

Tütün ürünleri, damarların daralmasına ve zamanla tıkanmasına neden oluyor. Alkol ise kalp kasına zarar vererek ritim bozukluklarına yol açabiliyor. Bu iki alışkanlık, kalp krizine davetiye çıkaran faktörlerin başında gelirken elbette ailesinde erken yaşta kalp krizi geçirmiş bireyler bulunan kişilerin risk altında olduğu unutulmamalı.

7 /13 Bu konuda yıllardır doğal beslenmeyi savunan Prof. Dr. Canan Karatay’dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Karatay, damar tıkanıklıklarının asıl nedeninin yağlar değil, vücutta oluşan pıhtılar olduğuna dikkat çekti. Kalp krizi riskini azaltmak ve damar sağlığını korumak için ise her sabah ve akşam bir kahve fincanı soğuk sıkım zeytinyağı içilmesini önerdi.

8 /13 “Pıhtıyı önleyin, damarlarınızı koruyun”

Canan Karatay, “Zeytinyağı pıhtı oluşumunu engeller. Sabah ve akşam olmak üzere, günde iki defa bir kahve fincanı kadar soğuk sıkım zeytinyağı tüketilmesini öneriyorum. Bu, damarlarınız için adeta bir doğal kalkan görevi görür,” ifadelerini kullandı.

9 /13 Karatay’a göre kalp krizlerinin asıl nedeni, sanıldığı gibi kırmızı et ya da doğal yağlar değil. Asıl tehlike, damarlarda oluşan pıhtılar. Ve bu pıhtıların oluşmasında en büyük etken ise vücuda alınan zararlı sıvılar, yani işlenmiş gıdalarla alınan katkı maddeleri, şekerli ve gazlı içecekler.

10 /13 Zeytinyağı mucizesi: Kalbi, beyni ve damarları koruyor

Zeytinyağı, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle biliniyor. Düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeleme, damar sertliğini önleme ve kanı inceltici etkileriyle, kalp dostu bir mucize olarak öne çıkıyor. Ayrıca E vitamini açısından zengin olan soğuk sıkım zeytinyağı, beyin sağlığına da katkıda bulunuyor.

11 /13 Karatay, özellikle sızma ve soğuk sıkım zeytinyağının tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Rafine edilmiş, katkı maddesi içeren ürünlerin ise faydadan çok zarar getirebileceğini belirtiyor.

12 /13 Stres, hareketsizlik, kötü beslenme alışkanlıkları ve yüksek dozda ilaç kullanımı, kalp krizi vakalarının artışında etkili oluyor. Son dönemde, özellikle 30’lu yaşlardaki bireylerde dahi kalp krizi ve emboli vakalarındaki yükseliş, tıp dünyasını da alarma geçirmiş durumda.