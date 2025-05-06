Kızılcık Şerbeti'nden Feyza Civelek 'Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim' diyerek tehditler savurdu: 'Seni köprüde sallandırırım'

Oyuncu Feyza Civelek, eski sevgilisi Alican Kurt'un ilişkilerine yönelik paylaşımına gelen yorumla deliye döndü. Civelek, eski sevgilisinin arkadaşı Mert Wang'ın mesajı sonrasında Wang'i 'Bir daha hakkımda konuşursan seni köprüde sallandırırım' diye tehdit etti. Wang, Civelek'ten şikayetçi oldu.
Oyuncu Feyza Civelek'in bir dönem sevgilisi olan Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilerine yönelik bir hikaye paylaştı. Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye yorum yaptı. Yorumu görüp deliye dönen ünlü oyuncu Feyza Civelek küplere binip iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.
Civelek mesajında, "Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek.'' dedi.
Tehditler savurmaya devam eden Civelek, ''Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür." şeklinde konuştu.
Mesajı gören Mert Wang soluğu adliye alıp Feyza Civelek hakkında şikayetçi oldu. Wang dilekçesinde, Civelek'in hakaret ve hayatına yönelik saldırı gerçekleştirip onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini ifade etti. Şüpheli Civelek'in kendisini korkutma amacıyla davrandığı gerekçesiyle tehdit suçunun oluştuğunu belirtti.
Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Sabah'ın haberine göre, Feyza Civelek savcılıktaki savunmasında suçlamaları reddederek, Mert Wang'in ismini ilk kez duyduğunu, kendisini tanımadığını dile getirdi. Şahsına yönelik ortaya atılan iddiaların gerçeklik taşımadığını, tehdit suçunu işlemediğini söyledi.