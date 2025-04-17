Konya Ovası'ndaki meyve bahçelerini don vurdu: Elma ve kiraz bahçelerinde yüzde 100'e yakın bir hasar var

Konya Ovası'nda zirai donun yanı sıra yağışların uzun yıllar ortalamasının yüzde 40 altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Soylu, "Konya, buğday ve arpa üretiminde daha etkin. Tarım alanlarında yaptığımız incelemelerde; çoğunda çok büyük sıkıntı yok ama yapraklarda yanmalar, tahribatlar, erkenci çeşit eken çiftçilerimiz çok aşırı gelişme gösteren arazilerde ciddi anlamda tahribat yapmış. Tahribatlar mutlaka verim ve rekolteyi olumsuz etki edecektir. Kesin konuşmak doğru değil ama bu sezon geçmiş yıllara göre baktığımız zaman toplam hububat rekoltesinden en az yüzde 20'lik azalma olacağını tahmin edebiliriz. Konya Ovası yeterli yağışı da alamadı. Hala uzun yıllar ortalamasının yüzde 40 altındayız. Bu da topraktaki nem rezervinin yetersizliğini ciddi anlamda etkiliyor. Mutlaka bakanlığımızın çiftçilere destekte bulunması da gerekiyor. Çünkü çiftçiliği bırakan biri, bir daha geri dönmüyor. O yüzden insanlarımızın üretimin devamlılığını sağlamak için bu zorlu yılı hep beraber iş birliğiyle atlatılmasında fayda var" dedi.







