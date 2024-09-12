Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi ziyaretinde konuştu: Sonuç görmek isteyen burayı ziyaret edebilir

Sonuç görmek isteyen bu eşsiz türbeyi ziyaret edebilir"





Sultan I. Ahmed Türbesi'nden sonra inşa edilen en büyük türbe olan Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'nin adeta Osmanlı tarihine açılan manevi bir kapı olduğunu ifade eden Ersoy, şunları söyledi:





"Diğerleri gibi, bu kapıyı da gelecek nesillerimizin feyz alması adına ihya ettik. Zira geçmişimizin geleceğimizi ayakta tutan temel; dünün, bugünlere ulaşmamızı ve geleceğe ilerlememizi sağlayan yol ve yön olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle tamamlanan çalışmaların bir devamı olarak, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayeleriyle, Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda 'Puşide Projesi'ni başlattık. Bu kapsamda 40 adet sanduka için puşide üretilerek 9 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla ait oldukları sandukalara serilmiştir. Proje dahilinde Türbeler Müzesi Müdürlüğü'ne bağlı türbelere toplam 107 yeni puşide üretimi yapıldığını ve bunların 82'sinin sandukalarına örtüldüğünü de belirtmek isterim. Ayrıca 10 türbemizdeki 24 sanduka için puşide işlenmesine de devam ediliyor."