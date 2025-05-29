Kuruluş Osman yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi: 'Beylerim, alplerim! Küffarı galebe çaldık. Mudurnu artık Türk'ün yurdu oldu!'

Türk ordusu "Allahu Ekber" nidalarıyla saldırıya geçerken, Cladius askerlerine moral vermeye çalıştı: "Türklerin sesini duyuyorsunuz değil mi? Bizi korkutmaya çalışıyorlar. Ama Roma askerini kimse sindiremez!"





Mancınıklarla başlayan saldırılar, surların sağlamlığı nedeniyle sonuç vermezken, Boran Bey ve Turahan'ın gerçekleştirdiği büyük patlamayla surlarda gedik açıldı. Bu fırsatı değerlendiren Osman Bey ve alpleri kaleye girerek şiddetli bir çarpışma başlattı.





Zaferin ardından Osman Bey ordusuna şöyle seslendi: "Beylerim, alplerim! Küffarı galebe çaldık. Mudurnu artık Türk'ün yurdu oldu!"