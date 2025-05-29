Kuruluş Osman yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi: 'Beylerim, alplerim! Küffarı galebe çaldık. Mudurnu artık Türk'ün yurdu oldu!'

Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sahneler yaşandı.
Göynük’ün fethinden sonra yeni hedefini belirleyen Osman Bey, beyleriyle yaptığı istişare sonucunda Mudurnu üzerine sefer düzenlemeye karar verdi.
Mudurnu Tekfuru Niketas Komutan Cladius emriyle, kalenin savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Osman Bey ise Boran Bey ve Turahan Bey'i kalenin zayıf noktalarını tespit etmek üzere görevlendirdi.
Ordusunu toplayarak kalenin önüne gelen Osman Bey, savaş hazırlıklarını bizzat yönetti. Alaeddin Bey mancınıkları hazırlarken, Boran Bey ve Turahan, surlara açılacak gedik için "uçan ateşi" su kanalına yerleştirme görevini üstlendi.
Osman Bey, ordusunu şu sözlerle yüreklendirdi: "Beylerim, alplerim! Küffar surların arkasında bizi bekler. Burası hak ile batılın karşı karşıya geldiği yerdir!"
Türk ordusu "Allahu Ekber" nidalarıyla saldırıya geçerken, Cladius askerlerine moral vermeye çalıştı: "Türklerin sesini duyuyorsunuz değil mi? Bizi korkutmaya çalışıyorlar. Ama Roma askerini kimse sindiremez!"
Mancınıklarla başlayan saldırılar, surların sağlamlığı nedeniyle sonuç vermezken, Boran Bey ve Turahan'ın gerçekleştirdiği büyük patlamayla surlarda gedik açıldı. Bu fırsatı değerlendiren Osman Bey ve alpleri kaleye girerek şiddetli bir çarpışma başlattı.
Zaferin ardından Osman Bey ordusuna şöyle seslendi: "Beylerim, alplerim! Küffarı galebe çaldık. Mudurnu artık Türk'ün yurdu oldu!"