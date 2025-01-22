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Limana 146 mil uzaklıkta bulundu: 9 milyon yıllık devin beslenme şeklini midesinden çıkanlar ele verdi

Limana 146 mil uzaklıkta bulundu: 9 milyon yıllık devin beslenme şeklini midesinden çıkanlar ele verdi

10:4122/01/2025, Çarşamba
AA
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Peru'daki paleontologlar, bir zamanlar Güney Pasifik Okyanusu'nun sularında yaşayan büyük beyaz köpek balığının akrabasına ait 9 milyon yıllık fosili ortaya çıkardı. Peru'nun Lima kentinde bulunan 9 milyon yıllık olduğu belirtilen soyu tükenmiş geniş diş beyaz bir köpek balığı fosili, Jeoloji, Madencilik ve Metalurji Enstitüsü'nde sergilendi. Köpek balığının yanı sıra bir timsahın (Piscogavialis) ve bir megalodon fosilleşmiş dişi de dahil olmak üzere çeşitli örnekler de sergilenenler arasında yer aldı.

Cosmopolitodus Hastalis fosilinin neredeyse tamamı, Peru'nun Lima'nın 235 km (146 mil) güneyinde, antik deniz canlılarının sıklıkla keşfedildiği sıcak bir çöl bölgesi olan Pisco havzasında bulundu.


Köpekbalığının büyük beyaz köpekbalığının atası olduğuna inanılıyor.


Artık soyu tükenmiş durumda, ancak dişleri bir zamanlar 8,9 cm'ye (3,5 inç) kadar uzanıyordu, yetişkinler ise yaklaşık yedi metre uzunluğa, yani küçük bir teknenin boyutuna kadar büyüyebiliyordu.

Peru Jeoloji ve Madencilik Enstitüsü'nde (INGEMMET) mühendis olarak çalışan Cesar Augusto Chacaltana, yaptığı sunumda, köpekbalığının kalıntılarının "olağanüstü fosilleşme" gösterdiğini söyledi.


Araştırmacılar antik köpek balığının kalıntılarını, dev ve keskin dişli bir çenenin bulunduğu birkaç cam içinde sundular.


Sunumda konuşan paleontolog Mario Urbina, "Dünyada çok fazla tam köpek balığı fosili bulunmuyor" dedi ve midede çok sayıda sardalya balığı kalıntısı bulunduğunu sözlerine ekledi.


Urbina, köpekbalığının açık denizlerde ve okyanuslarda dolaştığı dönemde hamsi balığının henüz var olmadığını ve sardalyanın deniz yırtıcıları için temel bir besin kaynağı oluşturduğunu belirtti.


Perulu paleontologlar, Kasım ayında Peru'nun Pisco ve Ica tarım bölgesinin bulunduğu orta kesiminde 10 milyon yıldan daha önce yaşamış genç bir timsahın fosilini sundular.



Geçtiğimiz yılın nisan ayında araştırmacılar, yaklaşık 16 milyon yıl önce Amazon'da yaşamış olan, şimdiye kadar bilinen en büyük nehir yunusunun fosilleşmiş kafatasını sergilediler.

 9 milyon yıllık fosili görenler o anları tek tek fotoğrafladı.

#Peru
#liman
#Köpekbalığı
#fosil

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