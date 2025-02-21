Yemeğin şifası zaten çorbalar. Yemeklerde de, bitkilerde de, gıdalarda da şifa var ama zaten bu ürünleri bir araya getirdiğinizde çorbayı ne ile bir araya getirirseniz ferahlık veriyor. İçine koyduğunuz sebzeler, et suları vesaireler sizi hep iyileştiriyor."