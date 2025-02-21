MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, katıldığı bir canlı yayın programında şifalı özel bir tarif paylaştı. Mehmet Yalçınkaya, "Çocukluğumuzdaki en büyük ilaçtır. 2 günde iyileştirir" dediği yemeği öve öve bitiremedi.
Şef Mehmet Yalçınkaya, bağışıklık sistemini güçlendiren, hastalıkları önlemeye yardımcı olan yemeği açıkladı.
Bolu’nun geleneksel lezzetlerinden biri olan kızılcık tarhanasının, içerdiği şifalı bileşenlerle hastalıkları iyileştirdiği öne sürülüyor.
İşte Mehmet Yalçınkaya'nın önerdiği bu sağlıklı çorbanın detayları…
Kızılcık tarhanası çorbasına övgüler yağdıran Mehmet Şef, kendi memleketi olan Bolu'da hastalara ilk olarak kızılcık tarhanası çorbası yapıldığını söyledi.
Şifa Veren Kızılcık Tarhanası Çorbası
Mehmet Yalçınkaya, Kızılcık meyvesinden elde edilen kızılcık tarhanası için şu ifadelere yer verdi:
"Çocukluğumuzdaki en büyük ilaç"
"Yemek her şeyin şifası aslında. Yani çorbalar var. Mesela bizim Bolu'da kızılcık tarhanası verirler hemen. Ve ne hikmetse bol sarımsaklı kızılcık tarhanası çocukluğumuzdaki en büyük ilaçtır.
Kızılcık meyvesini püre haline getirirler. Daha sonra unla yani aslında normal karıştırılan tarhananın kızılcık meyvesiyle yapılan halidir. Bu kurutulur.
Bolu'da hastalanan herkes hatta Kastamonu'da, Sinop'ta, Karabük'te falan hemen su kaynar, kızılcığı atarsınız. Yağ falan yoktur. Sarımsakla içersiniz ve ne hikmetse 2 güne falan iyileşirsiniz yani.
Yemeğin şifası zaten çorbalar. Yemeklerde de, bitkilerde de, gıdalarda da şifa var ama zaten bu ürünleri bir araya getirdiğinizde çorbayı ne ile bir araya getirirseniz ferahlık veriyor. İçine koyduğunuz sebzeler, et suları vesaireler sizi hep iyileştiriyor."
Kızılcık tarhanası çorbasının yapılışı
Malzemeler:
1 su bardağı kızılcık meyvesi
2 yemek kaşığı tarhana
3 diş sarımsak (isteğe bağlı daha fazla)
4 su bardağı su
Tuz (isteğe bağlı)
Yapılışı
Kızılcıkları püre haline getirin.
Suyu kaynatın ve içine kızılcık püresini ekleyin.
Tarhanayı ekleyin ve karıştırın.
Sarımsakları ezin ve çorbaya ekleyin.
Kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika kaynatın.
Servis yapmadan önce tuz ekleyerek karıştırın.