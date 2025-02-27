Mauro Icardi’nin kız arkadaşı China Suarez İstanbul'a hayran kaldı: O Türk yemeğinin lezzetine doyamadı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi yeni kız arkadaşı China Suarez ile İstanbul'u gezdi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul’a gelen çift, şehri keşfe çıktı. Suarez, İstanbul’un tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra Türk mutfağını da deneyimledi. İşte Suarez’in hayran kaldığı ve övgüler yağdırdığı o lezzet...
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi.
Tarihi yerleri gezdi
Kız arkadaşıyla birlikte önce stada gelen Icardi, ertesi gün de İstanbul'un önemli tarihi yerlerini ziyaret etti.
Ünlü futbolcu, İstanbul turundan fotoğraflar paylaştı.
Tanınmamak için maske taktı
Icardi'nin İstanbul'un bu tarihi yerlerini sevgilisiyle ziyaret ederken tanınmamak için maske taktığı da görüldü.
Sadece Icardi değil aynı zamanda kız arkadaşı da gözlük ve şapka takarak gizlenmeyi tercih etti.
Ünlü çiftten China Suarez, bugün bir paylaşım yaptı ve bu paylaşım herkesin ilgisini çekti.
Türk yemeklerini de tattı
Suarez, İstanbul'u gezerken Türk yemeklerini de tatmayı ihmal etmedi.
Suarez'in hayran kaldığı ve öve öve bitiremediği o Türk yemeği kaşarlı pideydi. Ünlü oyuncu, sosyal medya sayfasında paylaşım yaptı.
Ünlü oyuncu dondurmalı baklava ve diğer tatlıların da tadına bakmayı ihmal etmedi.