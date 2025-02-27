Mauro Icardi’nin kız arkadaşı China Suarez İstanbul'a hayran kaldı: O Türk yemeğinin lezzetine doyamadı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi yeni kız arkadaşı China Suarez ile İstanbul'u gezdi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için İstanbul’a gelen çift, şehri keşfe çıktı. Suarez, İstanbul’un tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra Türk mutfağını da deneyimledi. İşte Suarez’in hayran kaldığı ve övgüler yağdırdığı o lezzet...

1 /11 Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a geldi.

2 /11 Tarihi yerleri gezdi

Kız arkadaşıyla birlikte önce stada gelen Icardi, ertesi gün de İstanbul'un önemli tarihi yerlerini ziyaret etti.



3 /11 Ünlü futbolcu, İstanbul turundan fotoğraflar paylaştı.

4 /11 Tanınmamak için maske taktı

Icardi'nin İstanbul'un bu tarihi yerlerini sevgilisiyle ziyaret ederken tanınmamak için maske taktığı da görüldü.



5 /11 Sadece Icardi değil aynı zamanda kız arkadaşı da gözlük ve şapka takarak gizlenmeyi tercih etti.

6 /11 Ünlü çiftten China Suarez, bugün bir paylaşım yaptı ve bu paylaşım herkesin ilgisini çekti.

7 /11 Türk yemeklerini de tattı

Suarez, İstanbul'u gezerken Türk yemeklerini de tatmayı ihmal etmedi.



8 /11 Suarez'in hayran kaldığı ve öve öve bitiremediği o Türk yemeği kaşarlı pideydi. Ünlü oyuncu, sosyal medya sayfasında paylaşım yaptı.



9 /11 Ünlü oyuncu dondurmalı baklava ve diğer tatlıların da tadına bakmayı ihmal etmedi.

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