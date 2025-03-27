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Müslümanlar Kadir Gecesi'nde İsrail'in kısıtlamaları gölgesindeki Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldı

Müslümanlar Kadir Gecesi'nde İsrail'in kısıtlamaları gölgesindeki Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldı

00:0127/03/2025, Perşembe
AA
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Kadir Gecesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar tarafından ihya edildi. İsrail güçlerinin kısıtlamalarına rağmen Filistinli Müslümanlar, bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir gecesini ihya etmek üzere Mescidi Aksa'ya akın etti. Binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldı.

Kadir Gecesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar tarafından ihya edildi.

İsrail güçlerinin kısıtlamalarına rağmen Filistinli Müslümanlar, bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir gecesini ihya etmek üzere Mescidi Aksa'ya akın etti.

Binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'da teravih namazı kıldı.

#Mescid-i Aksa
#Teravih
#Kadir Gecesi

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