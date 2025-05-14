Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Nuh’un Gemisi Ağrı Dağı’nda mı? Tartışmanın fitili yeniden ateşlendi: İşte ortalığı karıştıran o bulgular

Nuh’un Gemisi Ağrı Dağı’nda mı? Tartışmanın fitili yeniden ateşlendi: İşte ortalığı karıştıran o bulgular

15:4814/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Nuh’un Gemisi’ne dair izler arayan araştırmacılar, Ağrı Dağı’ndaki çalışmalarında önemli bulgulara ulaştı. Durupınar bölgesinde yapılan yer altı radar taramaları, yapay gibi görünen köşeli yapılar ve katmanlı bir formasyon ortaya koydu. İncil’de tarif edilen ölçü ve yapıya benzerlik gösteren bu oluşumda 13 metrelik bir tünel ve üç ayrı katman dikkat çekiyor. Elde edilen veriler, yıllardır tartışılan “geminin yeri” konusunu yeniden alevlendirdi. Araştırmaların kapsamı önümüzdeki dönemde genişletilecek.</p>
Nuh’un Gemisi’ne dair izler arayan araştırmacılar, Ağrı Dağı’ndaki çalışmalarında önemli bulgulara ulaştı. Durupınar bölgesinde yapılan yer altı radar taramaları, yapay gibi görünen köşeli yapılar ve katmanlı bir formasyon ortaya koydu. İncil’de tarif edilen ölçü ve yapıya benzerlik gösteren bu oluşumda 13 metrelik bir tünel ve üç ayrı katman dikkat çekiyor. Elde edilen veriler, yıllardır tartışılan “geminin yeri” konusunu yeniden alevlendirdi. Araştırmaların kapsamı önümüzdeki dönemde genişletilecek.

Ağrı Dağı’nda uzun süredir sürdürülen Nuh’un Gemisi araştırmalarında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. ABD’li araştırmacı bir ekip, dağın derinliklerinde yapılan yer altı taramalarında, İncil’deki gemi tarifine benzeyen yapılar tespit etti. Yerin altına uzanan üç katman, içinden yürünebilecek büyüklükte bir tünel ve farklı renklerde bitki örtüsüyle dikkat çeken bölge, araştırmacılara göre ilk somut kanıt olabilir. Keşfin detayları, geminin yerini yıllardır tartışmalı hale getiren soruları yeniden gündeme taşıdı.

Ağrı Dağı’nın Derinliklerinde Dikkat Çekici Yapılar Tespit Edildi


Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi’ne dair izler arayan araştırmacılar, yer altı taramaları sonucunda önemli verilere ulaştı.

Durupınar bölgesinde yürütülen çalışmalarda, toprağın yaklaşık 6 metre altında köşeli yapılar ve katmanlı bir formasyon tespit edildi. Elde edilen görüntüler, geminin İncil’de geçen yapısal tarifleriyle benzerlik gösteriyor.

13 Metrelik Tünel ve Üç Katman


Bağımsız araştırmacı Andrew Jones’un öncülüğünde yürütülen çalışmalarda yer altı radarları kullanıldı. Taramalar sırasında, yapının ortasından geçen ve yaklaşık 13 metre uzunluğunda olduğu belirtilen bir tünel tespit edildi.

Ayrıca yüzeyin altındaki yapının üç farklı katmandan oluştuğu, bu katmanların geminin güvertelerini temsil edebileceği ifade edildi.

Bitki Örtüsü ve Kimyasal Farklılıklar da Dikkat Çekti


Araştırma ekibi, yapı üzerinde çıkan bitkilerin çevresine kıyasla farklı renkte olduğunu, bunun da yer altındaki yapının farklı bir zemine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. Aynı bölgede yapılan ölçümlerde potasyum seviyesinin çevreye göre yaklaşık yüzde 40 daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu durum, kimyasal olarak da bölgenin sıradan bir arazi yapısından farklı olduğunu ortaya koydu.

Durupınar Formasyonu 20. Yüzyılda Keşfedildi


Durupınar Formasyonu, 1948 yılında bölgedeki şiddetli yağışlar ve depremler sonrasında ortaya çıkmıştı. Oluşum, bir çoban tarafından fark edildikten sonra dikkatleri üzerine çekmişti.

 O günden bu yana hem yerli hem yabancı araştırmacılar bölgede incelemelerde bulunuyor. Son bulgular ise şimdiye kadar elde edilen en somut verilerden biri olarak değerlendiriliyor.

Araştırmalar Sürdürülecek


İncil’de geçen anlatıma göre, Nuh’un Gemisi büyük tufandan sonra Ağrı Dağı’na oturmuştu. Bu anlatı yıllardır farklı çevrelerce tartışma konusu olurken, son keşifle birlikte bu iddialar yeniden gündeme geldi. Araştırmacılar, bölgede yeni taramalar ve olası kazı çalışmaları için hazırlık yapıyor.

Yeni Aşamalar Yolda: Sondaj ve Geniş Tarama Planlanıyor


Şu ana kadar 22 farklı noktadan toprak örneği aldıklarını belirten ekip, bu örnekleri artırmayı ve bölgede çekirdek sondaj çalışmaları yaparak daha derin analizler gerçekleştirmeyi planlıyor. Andrew Jones, “Gerçekten insan yapımı bir şeyle mi karşı karşıyayız, yoksa sıra dışı bir doğal oluşum mu? Bunu anlamak için daha fazla veriye ihtiyacımız var,” dedi.



#Ağrı dağı
#nuhun gemisi
#Türkiye
#Durupınar bölgesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10. YARGI PAKETİ GENEL AF YASASI 2025 SON DAKİKA GELİŞMELERİ: Af ve infaz düzenlemesi çıkacak mı, af gelecek mi? Adalet Bakanı Tunç'tan son dakika açıklaması geldi