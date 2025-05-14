Nuh’un Gemisi Ağrı Dağı’nda mı? Tartışmanın fitili yeniden ateşlendi: İşte ortalığı karıştıran o bulgular

Bitki Örtüsü ve Kimyasal Farklılıklar da Dikkat Çekti





Araştırma ekibi, yapı üzerinde çıkan bitkilerin çevresine kıyasla farklı renkte olduğunu, bunun da yer altındaki yapının farklı bir zemine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. Aynı bölgede yapılan ölçümlerde potasyum seviyesinin çevreye göre yaklaşık yüzde 40 daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu durum, kimyasal olarak da bölgenin sıradan bir arazi yapısından farklı olduğunu ortaya koydu.