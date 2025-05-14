Nuh’un Gemisi Ağrı Dağı’nda mı? Tartışmanın fitili yeniden ateşlendi: İşte ortalığı karıştıran o bulgular

Ağrı Dağı’nda uzun süredir sürdürülen Nuh’un Gemisi araştırmalarında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. ABD’li araştırmacı bir ekip, dağın derinliklerinde yapılan yer altı taramalarında, İncil’deki gemi tarifine benzeyen yapılar tespit etti. Yerin altına uzanan üç katman, içinden yürünebilecek büyüklükte bir tünel ve farklı renklerde bitki örtüsüyle dikkat çeken bölge, araştırmacılara göre ilk somut kanıt olabilir. Keşfin detayları, geminin yerini yıllardır tartışmalı hale getiren soruları yeniden gündeme taşıdı.
Ağrı Dağı’nın Derinliklerinde Dikkat Çekici Yapılar Tespit Edildi
Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi’ne dair izler arayan araştırmacılar, yer altı taramaları sonucunda önemli verilere ulaştı.
Durupınar bölgesinde yürütülen çalışmalarda, toprağın yaklaşık 6 metre altında köşeli yapılar ve katmanlı bir formasyon tespit edildi. Elde edilen görüntüler, geminin İncil’de geçen yapısal tarifleriyle benzerlik gösteriyor.
13 Metrelik Tünel ve Üç Katman
Bağımsız araştırmacı Andrew Jones’un öncülüğünde yürütülen çalışmalarda yer altı radarları kullanıldı. Taramalar sırasında, yapının ortasından geçen ve yaklaşık 13 metre uzunluğunda olduğu belirtilen bir tünel tespit edildi.
Ayrıca yüzeyin altındaki yapının üç farklı katmandan oluştuğu, bu katmanların geminin güvertelerini temsil edebileceği ifade edildi.
Bitki Örtüsü ve Kimyasal Farklılıklar da Dikkat Çekti
Araştırma ekibi, yapı üzerinde çıkan bitkilerin çevresine kıyasla farklı renkte olduğunu, bunun da yer altındaki yapının farklı bir zemine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. Aynı bölgede yapılan ölçümlerde potasyum seviyesinin çevreye göre yaklaşık yüzde 40 daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu durum, kimyasal olarak da bölgenin sıradan bir arazi yapısından farklı olduğunu ortaya koydu.
Durupınar Formasyonu 20. Yüzyılda Keşfedildi
Durupınar Formasyonu, 1948 yılında bölgedeki şiddetli yağışlar ve depremler sonrasında ortaya çıkmıştı. Oluşum, bir çoban tarafından fark edildikten sonra dikkatleri üzerine çekmişti.
O günden bu yana hem yerli hem yabancı araştırmacılar bölgede incelemelerde bulunuyor. Son bulgular ise şimdiye kadar elde edilen en somut verilerden biri olarak değerlendiriliyor.
Araştırmalar Sürdürülecek
İncil’de geçen anlatıma göre, Nuh’un Gemisi büyük tufandan sonra Ağrı Dağı’na oturmuştu. Bu anlatı yıllardır farklı çevrelerce tartışma konusu olurken, son keşifle birlikte bu iddialar yeniden gündeme geldi. Araştırmacılar, bölgede yeni taramalar ve olası kazı çalışmaları için hazırlık yapıyor.
Yeni Aşamalar Yolda: Sondaj ve Geniş Tarama Planlanıyor
Şu ana kadar 22 farklı noktadan toprak örneği aldıklarını belirten ekip, bu örnekleri artırmayı ve bölgede çekirdek sondaj çalışmaları yaparak daha derin analizler gerçekleştirmeyi planlıyor. Andrew Jones, “Gerçekten insan yapımı bir şeyle mi karşı karşıyayız, yoksa sıra dışı bir doğal oluşum mu? Bunu anlamak için daha fazla veriye ihtiyacımız var,” dedi.