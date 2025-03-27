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Nursel Ergin müjdeli haberi böyle duyurdu: 'Bebekler gibi bakıldım, bitti'

Nursel Ergin müjdeli haberi böyle duyurdu: 'Bebekler gibi bakıldım, bitti'

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:0627/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ekranların sevilen yüzü Nursel Ergin, geçtiğimiz haftalarda kansere yakalandığını açıklamıştı. Ünlü sunucu Nursel Ergin, yoğun tedavi sürecinin sona erdiğini duyurdu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından bu görsel ile paylaştı.

Ünlü sunucu Nursel Ergin, bir süredir ekranlardan uzak yaşıyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Nursel Ergin'in 8 ay kanser ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

Zor zamanlardan geçen 44 yaşındaki Nursel Ergin, hastalığına ve tedavi sürecine dair gelişmeleri sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Ergin, sevenlerine müjdeli haberi duyurdu.

Tedavisi sona erdi

Kanseri yendiğini açıklayan Ergin, tedavi gördüğü hastaneden paylaşım yaptı. Tedavi sürecinin sona erdiğini açıklayan Nursel Ergin, doktorlarına tek tek teşekkür etti:

"Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!"

#Nursel Ergin
#kanser
#sosyal medya

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