Oğlu polis memuruyken geçirdiği kaza sonucu engelli kaldı: Fedakar annenin tek isteği var

YILIN ANNESİ SEÇİLDİ





MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığı tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Üç Hilalin Aydınlığında ‘Altaylardan Tuna’ya Türk Kadını’ programında yılın annesi seçilmesi sebebiyle düzenlenen törene de oğlunu yalnız bırakmamak için katılamayan Olcay Özonur, ölene kadar görevini yapacağını söyledi.





Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan Olcay Özonur, “Uğur, İzmir’de polis olarak görev yaparken trafik kazası geçirdi. Tedavisi sonrası yanıma aldım ve 22 senedir bakıyorum. İlk başta yazın ben, kışın ise eşi bakıyordu. Kazadan 2 yıl sonra eşinin yanına gönderecektim. Hanımı, ‘ben hastayım artık bakamıyorum gönderme’ dedi. Tam 22 yıldır ben bakıyorum. O benim evladım. Ölene kadar, ben yerde sürünsem bile çocuğumun yakasını bırakmayacağım. Uğur’un şeker hastalığı var. Yürüyemiyor, konuşamıyor, kendi başına ihtiyaçlarını göremiyor. Her ihtiyacını ben karşılıyorum. Tıraşını, temizliklerini, her şeyini annesi olarak ben yapıyorum. Hem de seve seve yapıyorum. Benim de KOAH, guatr hastalıklarım var. Duvarları tutarak zor yürüyorum” diye konuştu.



