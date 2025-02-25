Oscar'lı ünlü yönetmen gözünü 'Karadeniz'in Altın Postu Yason'a dikti: İşte dünya gündemine damga vuran o yer

Beyaz perdenin merakla beklenen yapımı 'The Odyssey' filmine dair dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın film çekeceği paylaşımı ile gündeme gelen Yason Burnu, eşsiz güzelliğiyle dünya gündemine damga vurdu. Yason Burnu’ndan son gelen kartpostallık manzaralar herkesi büyüledi.
Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın hayran sayfası, yeni filmi ‘The Odyssey'in bir bölümünü Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu'nda çekeceğini duyurmuştu.
Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın, Türkiye paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.
Hollywood yıldızlarına ev sahipliği yapması bekleniyor
Geçen haftalarda yapılan duyuruda çok sayıda Hollywood yıldızının Yason Burnu Yarımadası'na geleceği belirtilmişti. Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan ve birinci derece arkeolojik, ikinci derece de doğal sit alanı olan Yason Burnu, kış mevsimi ile ayrı bir güzelliğe büründü. Coğrafî özellikleriyle doğal liman özelliği taşıyan Yason Burnu'nda 2300 yıllık antik liman ve balık üretme havuzlarının kalıntıları bulunuyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yerlerden olduğu ifade edilen Yason Burnu'ndaki eşsiz güzelliği kayda aldı. Özellikle su sporları ve dalış için tercih edilen yarımada, 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve bir deniz feneriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini de taşıyan Yason Burnu, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
"Yason yine hayran bıraktı"
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ekipler tarafından kayda alınan Yason Burnu'nun görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Dünyanın gündeminde olan Yason Burnu, yine kendine hayran bıraktı" notunu düştü. Paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve izlenme aldı.
Nolan’ın "The Odyssey" filmi, İthaka Kralı Odysseus’un Truva Savaşı sonrası eve dönüş yolculuğunu konu alacak. Çekimlerin ilk aşaması Sicilya’nın ünlü "Keçi Adası" olarak bilinen Favignana’da başlayacak. Daha sonra Sicilya’nın Eolian Adaları, Birleşik Krallık ve Fas’ta devam edecek. Sonrasında ise Yason Burnu devreye girecek.
Altın Post efsanesi nedir?
Altın Post (Golden Fleece) efsanesi, Yunan mitolojisinin en ünlü ve destansı hikayelerinden biri olarak kabul edilir. Bu efsane, Truva Savaşı’ndan çok önce, kahraman İason (Jason) ve onun öncülük ettiği Argonotlar’ın Altın Post’u ele geçirmek için Karadeniz’e uzanan macerasını anlatır.
Efsaneye göre, Altın Post, sihirli özelliklere sahip, altından yapılmış bir koç postudur. Post, Hermes tarafından Kral Athamas’ın oğlu Phrixus’u kurtarması için gönderilen kanatlı bir koçun derisidir. Koç, Phrixus’u Trakya’dan Karadeniz’in doğusundaki Kolkhis (günümüz Gürcistan toprakları) bölgesine kaçırır. Burada Phrixus, Altın Post’u Ares’in kutsal korusuna asar ve onu hiç uyumayan dev bir ejderha korumaya başlar.
Yıllar sonra, Yunanistan’ın İolkos şehrinin tahtı, İason’un amcası Pelias tarafından gasp edilir. Pelias, tahttan hakkı olan İason’a, Altın Post’u Kolkhis’ten getirmesi şartıyla tahtı bırakacağını söyler. Bunun üzerine İason, efsanevi gemisi Argo’yu inşa ettirir ve Yunan mitolojisinin en büyük kahramanlarından oluşan Argonotlar ekibini toplar. Herakles (Herkül), Orpheus, Kastor ve Polluks, Theseus ve Atalanta gibi büyük kahramanlar bu destansı yolculuğa katılır.
Efsaneye göre, İason ve Argonotlar, dönüş yolculukları sırasında Karadeniz kıyılarını dolaşırken Ordu’daki Yason Burnu’na uğrarlar. Burası, Altın Post’u arayan kahramanların dinlendiği ve belki de son kez umutlarını tazelediği yer olarak bilinir. Ancak, burada tüylerini ok gibi fırlatarak saldıran dev kuşlarla savaşmak zorunda kalırlar.