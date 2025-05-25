Osmaniye'de 1,2 tonluk kurbanlık boğa bayram öncesi alıcısını bekliyor: İşte fiyatı...

Gürlek, 8 yıldır hayvancılık yaptığını belirterek, "Bugüne kadar 100'e yakın büyükbaş yetiştirdim. İçlerinde en değerlisi bu. Satılmazsa gelecek yıl ağırlığı 1,5 tona yaklaşır. O zaman satmak daha zor olacak ama yine de bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.