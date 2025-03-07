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Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu: Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural yeni mesleğiyle şaşırttı

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu: Emret Komutanım'ın Ferit'i Arda Kural yeni mesleğiyle şaşırttı

10:347/03/2025, Cuma
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<p>2000'li yılların başında 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde rol alan Arda Kural, 2005-2008 yılları arasında Emre Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Ferit Tekin' karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.</p>
2000'li yılların başında 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde rol alan Arda Kural, 2005-2008 yılları arasında Emre Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Ferit Tekin' karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı.

2000'li yılların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla adından söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Arda Kural uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolan Kural, şimdilerde yenide ortaya çıkmaya başladı. Arda Kural'ın yeni mesleği de herkesi şaşırttı.

O dönem 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla herkesin hayranlığını kazanan Arda Kural uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar tedavi gören Kural oyunculuğu da bırakıp ortadan kayboldu.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Zor günler geçiren ünlü oyuncu şimdilerde yeniden ortaya çıkmaya başladı. Oyunculuğu bir türlü sevemediğini her fırsatta dile getiren Arda Kural şimdilerde madencilikle uğraşıyor.

Kural katıldığı bir programda mesleğini anlatırken 'Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi...' ifadelerini kullandı.

Arda Kural, 5 yıl sonra kendisini yurt dışına elmas ticareti yapıyorken ya da altın tüccarı olmuşken görebileceğini söylüyor.

YORUM YAĞDI

Yeni mesleğiyle şaşırtan Kural'ın son haline de sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü isme; 'Hiç yaşlanmıyor', 'Hâlâ yakışıklı', 'Gençleşiyor resmen' gibi yorumlar yapılıyor.

#Arda Kural
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