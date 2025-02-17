Son dönemde ailesiyle yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Endişelendiren haberi duyuran eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin ailesine ateş püskürdü.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, hastaneye kaldırıldı.
Deniz'in hastaneye kaldırıldığını eşi Samar Dadgar duyurdu.
Eşinin ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle gündemden bir türlü düşmeyen Samar, Özcan Deniz'in hastanelik olmasının hesabını aileye kesti.
Dadgar, oldukça sert ifadelere yer verdiği hikayeleri böyle paylaştı...
"Hesabı sorulacaktır"
Dadgar, "Allah sizi affetmesin, bu adamın hastanede o yatakta ne düşündüğünün, neden gözyaşı akıttığının hesabı sorulacaktır.
Özcan'a bir şey olursa sizi cehennem ateşinde yakacağım" dedi.
Ünlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı almıştı.
Aile içinde tansiyon yükselirken Samar Dadgar'ın kayınvalidesi ve Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.
Özcan Deniz'in kardeşinden açıklama gecikmedi...
Tüm bu iddiaların ardından Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, bir programda açıklamalarda bulundu.
"Dava yok"
Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladığı iddiası için "Dayak yok. Elim değmedi dokunmadım. Üç yıldır Samar Dadgar'ı görmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Hediyesini de taktım, Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum" ifadelerini kullandı.
"Torunumun ruhunu çaldı"
Çocuklarının yaşadığı sorunlar nedeniyle üzüldüğünü ifade eden Kadriye Deniz, "Özcan ile Ercan, 40 yıl ayrılmadılar da 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı. Özcan hiçbir kız kardeşini yanında istemiyor, torunumu bana getirmiyor. Beni ve Yurda'yı Özcan kendi çağırdı, kuzenler aynı evde birlikte büyüyordu. Ta ki Samar o eve gelene kadar. Samar, torunum Kuzey'i yavaş yavaş işledi, onun ruhunu çaldı" dedi.