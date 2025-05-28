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Peçete yüklü tır alev alev yandı: Seyir halinde küle döndü

Peçete yüklü tır alev alev yandı: Seyir halinde küle döndü

12:4928/05/2025, Çarşamba
IHA
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeyken dumanlar çıkan peçete yüklü tırın dorsesi alevlere teslim oldu. Sürücünün soğukkanlı müdahalesi faciayı önledi.

Gazipaşa ilçesi Muzkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 DB 622 plakalı Mercedes marka tırın dorsesi bir anda yanmaya başladı.

Peçete yüklü tırın sürücüsü Ahmet S., aracından yükselen dumanları fark edince hemen tırı yol kenarına çekerek soğukkanlı bir şekilde yangının büyümesini engellemek için tırın dorsesini çekici bölümden ayırarak alevlerin tüm araca sıçramasını önledi. 

Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaparken, olay yerine çağrılan kepçe yardımıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yapılan müdahalelere rağmen tırın dorsesi ile birlikte içerisindeki çok sayıda peçete tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Ekipler, yangının çıkış nedenini belirleyebilmek için inceleme başlattı.

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