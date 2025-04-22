Gürbilek, araştırma sonuçlarının, dünyanın saygın bilimsel dergilerinden biri olan Q1 kategorisindeki Radiaton Biology dergisinde yayımlandığının altını çizerek, bunun Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu vurguladı.





Çörek otunun, İslam literatüründe "ölümden başka her derde deva" olarak tanımlandığını hatırlatan Prof. Dr. Gürbilek, bu geleneksel bilginin artık bilimsel temellere dayandığını sözlerine ekledi.