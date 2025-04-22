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Peygamber Efendimizin 15 yüzyıl önce 'ölümden başka her şeye şifa' dediği çörek otuyla ilgili gerçeği bilim dünyası yeni keşfetti: Kanser hücresini öldürdü

Peygamber Efendimizin 15 yüzyıl önce 'ölümden başka her şeye şifa' dediği çörek otuyla ilgili gerçeği bilim dünyası yeni keşfetti: Kanser hücresini öldürdü

12:3522/04/2025, Salı
AA
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Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde yürütülen TÜBİTAK destekli 6 yıl süren araştırmanın sonuçları uluslararası bilimsel bir dergide yayımlandı. Çalışmanın yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Gürbilek, "Çörek otu yağı, timokinon içeriyor. Timokinonla tedavi süreci gerçekleştirildi. Hem radyoterapi hem de kemoterapiye timokinon eklendiğinde, kanser hücresinin öldürülmesine önemli bir katkı sağlandığını gördük" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen ve 6 yıl süren bilimsel çalışmada, çörek otu bitkisinin içeriğinde bulunan timokinon maddesinin akciğer kanseri hücreleri üzerindeki etkisi araştırıldı.


Tıbbi biyokimya, immunoloji, radyasyon onkolojisi ve genetik gibi alanlardan akademisyenlerin katkı sunduğu projede, çörek otunun en etkili bileşeni olan timokinonun kanserli hücrelerde apoptozu (programlı hücre ölümü) tetiklediği tespit edildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gürbilek ve ekibinin yürüttüğü bilimsel çalışma, Q1 kategorisinde yer alan saygın bir bilimsel dergide yayımlandı. Prof. Dr. Mehmet Gürbilek, yürütülen araştırmanın akciğer kanseri hücreleri üzerinde yoğunlaştığını belirtti.


Çalışmanın temel amacının, çörek otu yağındaki etken madde olan timokinonun kanser tedavisi üzerindeki etkilerini belirlemek olduğunu ifade eden Gürbilek, "Çörek otu yağı, timokinon içeriyor. Timokinonla tedavi süreci gerçekleştirildi. Hem radyoterapi hem de kemoterapiye timokinon eklendiğinde, kanser hücresinin öldürülmesine önemli bir katkı sağlandığını gördük. Timokinon eklenen hem radyoterapi grubunda, hem de kemoterapi grubunda kanser hücresinin ölüm oranları daha yüksek bulundu." diye konuştu.

Sonuçların hücre kültürü ortamında yapılan testlerle elde edildiğini belirten Gürbilek, şunları kaydetti:


"Gördük ki timokinon, hem tek başına kanser hücrelerini öldürebiliyor hem de mevcut tedavilerin etkinliğini anlamlı şekilde artırabiliyor. Timokinonun modern tedavi yöntemlerine destek olabilecek seviyede etkinliğe sahip olduğunu bilimsel olarak gösterdik. Bundan sonraki hedefimiz, bu maddenin ilaç formuna dönüştürülerek klinik kullanıma sunulması. Altı yıl süresince planlama aşamasından yayın aşamasına kadar büyük bir özveriyle çalıştık. Bu proje, hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına önemli bir bilimsel kazanım."

Gürbilek, araştırma sonuçlarının, dünyanın saygın bilimsel dergilerinden biri olan Q1 kategorisindeki Radiaton Biology dergisinde yayımlandığının altını çizerek, bunun Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu vurguladı.


Çörek otunun, İslam literatüründe "ölümden başka her derde deva" olarak tanımlandığını hatırlatan Prof. Dr. Gürbilek, bu geleneksel bilginin artık bilimsel temellere dayandığını sözlerine ekledi.

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