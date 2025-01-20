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Sabah içilen kahvenin vücuda etkisi kanıtlandı: İşte Türk kahvesinin faydaları ve zararları

Sabah içilen kahvenin vücuda etkisi kanıtlandı: İşte Türk kahvesinin faydaları ve zararları

Seda Ekinci
Seda Ekinci
14:1820/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sade, limonlu, sütlü, yeşil... Hangi kahve neye iyi geliyor? Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Ancak sabah içilen kahvenin öyle bir faydası var ki insan anatomisini adeta mest ediyor. Yapılan yeni bir araştırma, sabah saatlerinde içilen kahvenin insan vücuduna etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte kahvenin faydaları ve zararları?

ABD'de Tulane Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sabah kahvesinin kalp hastalığından kaynaklı ölüm riskini azalttığını ortaya çıkardı.


Avrupa Kalp Dergisi'nde yayınlanan çalışma, kahvenin tek başına buna sebep olup olmadığını ortaya koymasa da bulgular, sabah kahvesi içen kişilerde gün boyunca kahve tüketenlere göre daha az ölüm riski olduğunu gösterdi.



Sonuçlar, sabah kahve içenlerin ölüm riskinin kahve içmeyenlere kıyasla yüzde 16, kalp hastalığı nedeniyle ölüm riskinin ise yüzde 31 daha düşük olduğunu gösterdi. Öte yandan, gün boyunca kahve tüketenlerin ölüm riski azalmadı.



Türk Kahvesinin faydaları neler?

Enerji verir ve zihni açar.

Parkinson, alzheimer ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarına iyi gelir.

Sindirim sistemini çalıştırır.

Kalp hastalıklarına karşı korur.

Karaciğer sağlığını destekler.

Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını destekler.

Cilt ve saç sağlığına yardımcı olur.








Kahvenin zararları neler?

Kahve sağlıklı ve yararlı bir besin olsa da bazı rahatsızlıkları bulunan ya da ilaç kullanan bireyler için negatif durumlara yol açabilir. Özellikle tansiyon, aritmi (kalp ritmi bozukluğu) taşikardi ve diğer kalp rahatsızlıkları olan bireylerde kahve tüketimi çarpıntıya neden olabilir. Bu negatiflik herhangi bir kalp hastalığı olmayan kişilerde de aşırı kahve tüketimi sonucunda meydana gelebilir.

Sade Kahvenin Faydaları

Enerjik bir yaşama katkı sağlar.

Metabolizmayı hızlandırır.

Gerekli gıda maddelerini almanıza yardım eder.

Diyabet riskini ortadan kaldırır.

Depresyona karşı etkilidir.

Kanser riskine karşı koruma görevi görür.

Kalp sağlığını güçlendirir.


Limonlu Kahvenin Faydaları

İçerdiği limon ve dolayısıyla C vitamini sayesinde limonlu kahve;

Baş ağrınızın gidermeye yardımcı olur.

Cilt problemlerine iyi gelir.

Mide sağlığınızı güçlendirir.

Enerjinizi yeniler ve zinde kalmanızı sağlar.


Sütlü Kahvenin Faydaları

Tatlı isteğini ortadan kaldırır.

Tokluk hissi verir.

Çok az kalori içerir.

Zayıflamaya katkı sağlar.


Yeşil Kahvenin Faydaları

Kilo vermeye yardımcı olur.

Yaşlanma karşıtı niteliklere sahiptir.

Kandaki basıncı dengelemeye katkı sağlar.

Tarçınlı Kahvenin Faydaları

Bağırsakları büyük oranda çalıştırır.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kilo vermeye katkı sağlar.

Migren ağrılarını azaltmada oldukça etkilidir.

Tokluk hissiyatı sağlar.

Şeker hastalığını önlemeye yardım eder.

Zihni rahatlatır.


Filtre kahvenin faydaları

Enerji seviyesini yükseltir

Zengin bir antioksidan kaynağıdır

Bilişsel becerileri kuvvetlendirir

Tip 2 diyabet riskini azaltır

Beyin faaliyetlerini ve sağlığını destekler

Kilo vermeye yardımcı olur

Depresyon riskini azaltır

Karaciğer sağlığını destekler

Sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlar

Kanser riskini azaltabilir


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