Kahvenin zararları neler?

Kahve sağlıklı ve yararlı bir besin olsa da bazı rahatsızlıkları bulunan ya da ilaç kullanan bireyler için negatif durumlara yol açabilir. Özellikle tansiyon, aritmi (kalp ritmi bozukluğu) taşikardi ve diğer kalp rahatsızlıkları olan bireylerde kahve tüketimi çarpıntıya neden olabilir. Bu negatiflik herhangi bir kalp hastalığı olmayan kişilerde de aşırı kahve tüketimi sonucunda meydana gelebilir.