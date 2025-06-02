Sinan Akçıl'dan ülkesini her fırsatta şikayet eden sanatçılara ders: Bizim parlamak için sizin izninize ihtiyacımız yok, biz zaten parlıyoruz

Akçıl sözlerine şöyle devam etti:





"Türkiye, benim için cennetten bir parça, benim evim ve ben bununla gurur duyuyorum.





Bundan şüphe eden varsa şunu söylememe izin verin.





Bizim parlamak için sizin izninize ihtiyacımız yok, biz zaten parlıyoruz."







