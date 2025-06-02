Sinan Akçıl'dan ülkesini her fırsatta şikayet eden sanatçılara ders: Bizim parlamak için sizin izninize ihtiyacımız yok, biz zaten parlıyoruz

Sinan Akçıl, Almanya'da katıldığı ödül töreninde İngilizce bir konuşma yaptı. Ünlü sanatçı, konuşmasında ülkemizi yurtdışındaki törenlerde şikayet eden Türk sanatçılara ve Avrupa ülkelerine adeta ders verdi.
Sinan Akçıl, Almanya'da düzenlenen törende Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük 'Hit Maker' ödülünün sahibi oldu.
Akçıl sahnede İngilizce olarak yaptığı konuşmada, "Bazı Türk sanatçılar ülkemizi şikâyet etmeyi seçiyor ama gerçek tam tersi. Ben hepinizin bunu görmesi için sizleri Türkiye'ye davet ediyorum. Çünkü Türkiye bir ülkeden daha fazlası" dedi.
Akçıl sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye, benim için cennetten bir parça, benim evim ve ben bununla gurur duyuyorum.
Bundan şüphe eden varsa şunu söylememe izin verin.
Bizim parlamak için sizin izninize ihtiyacımız yok, biz zaten parlıyoruz."