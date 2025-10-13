Solucan arayan balıkçı büyük bir hazine buldu: İçinde binlerce sikke var ve 6 kilo ağırlığında!

Stockholm yakınlarında ortaya çıkarılan kazanda yaklaşık 20 bin gümüş sikke, inci, kolye ucu ve yüzük olduğu tespit edildi.





Uzmanlar, bu buluntunun İsveç’te günümüze kadar keşfedilen en büyük erken Orta Çağ hazinelerinden biri olduğunu ifade etti.