Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Solucan arayan balıkçı büyük bir hazine buldu: İçinde binlerce sikke var ve 6 kilo ağırlığında!

Solucan arayan balıkçı büyük bir hazine buldu: İçinde binlerce sikke var ve 6 kilo ağırlığında!

08:4313/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

İsveç’te bir kişi, bahçesinde solucan ararken Orta Çağ döneminden kalma büyük bir hazineye rastladı.

Stockholm yakınlarında ortaya çıkarılan kazanda yaklaşık 20 bin gümüş sikke, inci, kolye ucu ve yüzük olduğu tespit edildi.


Uzmanlar, bu buluntunun İsveç’te günümüze kadar keşfedilen en büyük erken Orta Çağ hazinelerinden biri olduğunu ifade etti.

Stockholm İl İdare Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, buluntunun toplam ağırlığının yaklaşık 6 kilogram olduğu ve bir bakır kazan içinde gömülü halde bulunduğu belirtildi.


Kazıyı yapan kişi, keşfi gerçekleştirdikten sonra yetkililere bildirince bölgeye arkeologlar sevk edildi. Alan, koruma altına alınırken, detaylı inceleme başlatıldı.



'KANUTUS' YAZISI TARİHE IŞIK TUTUYOR


Arkeologlar, sikkelerin birçoğunda 12. yüzyıl İsveç kralı Knut Eriksson’a atıfta bulunan “KANUTUS” yazısının bulunduğunu tespit etti. Bu ibare, “Kanut” adının Latince karşılığı olarak biliniyor.


Ayrıca, Orta Çağ’da piskoposlar tarafından bastırılan dini temalı sikkeler de bulundu. Bu sikkelerde, sağ elinde çoban asası tutan bir piskopos figürü yer alıyor.


Stockholm İl İdare Meclisi’nden antik eser uzmanı Sofia Andersson, sikkelerin çoğunun iyi korunduğunu belirterek, “Henüz tam sayımı bitirmedik ancak 20 binin üzerinde olabileceğini düşünüyoruz. Bulunan eşyaların tarihi değeri son derece yüksek” ifadelerine yer verdi.



DEVLET MÜLKİYETİ OLARAK SAYILABİLİR


İsveç yasalarına göre, tarihi eser bulan kişilerin buluntuyu devlet kurumlarına bildirmesi gerekiyor. Arkeolojik değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, Ulusal Miras Kurulu hazinenin devlet mülkiyetine geçip geçmeyeceğine ve buluntu sahibine tazminat ödenip ödenmeyeceğine karar verecek.


Yetkililer, keşfi yapan kişinin yasal sürece uygun şekilde davranarak önemli bir kültürel mirasın korunmasına katkı sağladığını vurguladı.


#sikke
#tarihi eser
#define
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Olası senaryolar ve hesaplamalar