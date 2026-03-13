Yeni Şafak
Meteoroloji'den iki bölge için toz taşınımı uyarısı! Bugün (13 Mart) hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Meteoroloji'den iki bölge için toz taşınımı uyarısı! Bugün (13 Mart) hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur yağacak mı?

08:2613/03/2026, Cuma
Meteoroloji'den yapılan 13 Mart hava durumu tahminlerine göre; bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya Hakkari ve Şırnak çevreleri yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. Güneydoğu Anadolu'da çöl tozunun etkili olması beklenirken, doğuda çığ tehlikesi devam ediyor. İşte 13 Şubat Cuma gününe ilişkin hava durumu raporu.

Ülke genelinde hava durumu hareketleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye’nin doğusunda yağış ve toz taşınımı etkili olurken, yüksek kesimler için hayati uyarılar geldi.

Bugün hava nasıl olacak?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.



TOZ TAŞINIMI UYARISI


Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve Sis


İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis görülebilir. Sürücülerin dikkatine!

MARMARA


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu









EGE


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu









AKDENİZ


Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu









İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu









BATI KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

12











ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu









DOĞU ANADOLU


Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Bölgenin doğusu ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı









GÜNEYDOĞU ANADOLU


Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı



