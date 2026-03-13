Bugün hava nasıl olacak?





Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.