Sürü halinde görüntülendiler: Dokunana 650 bin lira ceza

Elazığ’ın tarihi Palu Kalesi, bu kez dağ keçilerinin sürü halinde görüntülenmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer alan ve genellikle kayalık alanlarda yaşamını sürdüren dağ keçileri, yaklaşık 40 kişilik bir sürüyle Palu Kalesi çevresinde keşfedildi. Dronla kaydedilen görüntüler, yaban hayatının büyüleyici görüntülerini bir kez daha gözler önüne serdi. Dağ keçileri, doğal yaşam alanlarında korunuyor ve avlanmaları yasak. Koruma altındaki bu hayvanları avlayanlara 650 bin lira para cezası kesiliyor. Tarihi kaleyi ziyaret eden Emircan Güngören, “Buraya tarihi Palu Kalesi’ni gezmek için geldim. Burası gerçekten çok güzel ve dağ keçileri de var. 4-5 tanesini gördüm ama sürü halinde geziyorlardı” diye konuştu.

1 /12 Koruma altındaki bu canlıları avlayanlara 650 bin lira ceza kesiliyor.

2 /12 Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı listesinde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçileri, tarihi Palu kalesinde görüldü.

3 /12 Yaklaşık 40 dağ keçisinden oluşan sürü İHA muhabiri tarafından dronla kayıt altına alındı.

4 /12 Görüntüler yaban hayatının büyüleyici yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

5 /12 Öte yandan, koruma altında bulunan dağ keçilerini avlayanlara 650 bin lira ceza kesiliyor.

6 /12 Kalede gezintiye çıkan Emircan Güngören, "Burayı gezmek için tarihi Palu kalesini geldim. Burası bayağı bir güzel. Dağ keçileri de var. Buranın köklü bir tarihi var. ben 4-5 tane dağ keçisi gördüm ama sürü halindeydi” dedi.

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