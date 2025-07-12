Antalya'da yaşayan 101 yaşındaki Fatma Nine, görenleri hayrete düşürüyor. Ne tansiyon, ne şeker, ne de başka bir rahatsızlık… Bugüne kadar hiçbir hastalık geçirmediğini söyleyen asırlık çınar, 24 torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken, uzun ömrünün sırrını da “Hep aynı şeyleri yedim” diyerek açıkladı. İşte Fatma Nine’nin sofralarından eksik etmediği o besinler…

1 /7 Antalya'nın Alanya ilçesi Payallar Mahallesi'nde yaşayan 101 yaşındaki Fatma Yıldırım, ilerleyen yaşına rağmen sağlığıyla dikkat çekiyor.



2 /7 Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 1924 yılında dünyaya gelen asırlık çınar, yürümekte zaman zaman zorlansa da hafızası ve bilinci yerinde yaşamını sürdürüyor.



3 /7 Alanya'nın güzel yaylalarında ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında dünyaya gelen Fatma Yıldırım(101) yaşlılığın getirdiği fiziksel zorluklar nedeniyle yürümekte zaman zaman güçlük çekse de ciddi bir sağlık sorunu bulunmadan hayatına devam ediyor.

4 /7 Fatma nine, günlerini dönüşümlü olarak iki kızının evinde geçiriyor. Geniş bir aileye sahip olan Fatma Yıldırım'ın 5 çocuğu, 24 torunu ve torunlarının çocukları bulunuyor. Torununun torununu da gören Fatma nine, büyük bir aile sevgisiyle çevrili şekilde hayatını sürdürüyor.

5 /7 Çocuklarının kendisine senelerce baktığı ve kendilerinden memnun olduğunu söyleyen Fatma Yıldırım ,‘'Şimdi kız çocuklarım bakar erkek evladım da bakar. Benim çocuklarımın hepsi bakar bana. Torunlarımdan daha çok memnunum'' ifadelerini kullandı.

6 /7 Bakımını kendi evinde sağlayan Fatma ninenin kızı Fatma Sakızcı, "5 ay önce ayağı kırıldı. Hastanede yattıktan sonra biraz düşkün oldu. Kendisin tam yaşı 101 ama amcam 103 yaşında olduğunu söylüyor. Tansiyonu, şekeri hiçbir hastalığı yok. Eskiden koyunlarımız ineklerimiz vardı. Onların sütünü satmazdık. Badem, ceviz, keçiboynuzu yerdik. Annemiz sağlığını da buna borçlu'' dedi.